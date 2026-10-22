Weretilneck destacó el respaldo de la CAF para transformar Río Negro con obras

El financiamiento de la CAF permite a Río Negro concretar obras estratégicas en rutas, agua, saneamiento, turismo y energía, acompañando el crecimiento y mejorando la calidad de vida de miles de familias. El Gobernador Alberto Weretilneck recibió a una misión del organismo que trabajará durante varios días en la provincia, destacó su papel fundamental en este proceso y reafirmó la importancia de sostener una planificación de largo plazo para el desarrollo rionegrino.

jueves 22 de octubre de 2026

Las declaraciones se dieron durante el acto por los 25 años del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Argentina y el 50° aniversario de INVAP, en el marco de uma visita de autoridades del organismo a Río Negro que incluye encuentros institucionales, reuniones técnicas y recorridas por obras. Una relación estratégica que se traduce en inversiones concretas y que permite a la Provincia sostener proyectos fundamentales para su crecimiento.

Weretilneck destacó especialmente el respaldo del banco para llevar adelante obras que responden a demandas históricas de las comunidades. “La presencia de la CAF tiene un rol fundamental e importante en materia de infraestructura para nuestra gente. Sin su colaboración, y el vínculo con UPCEFE, no sería posible llevar adelante las obras”, afirmó.

El Gobernador puso en valor la capacidad de construir una agenda conjunta que contemple las necesidades de cada localidad. “No pasa habitualmente que uno pueda adaptar las necesidades de municipios y de la provincia a una entidad tan grande como este banco, por eso hay que agradecer el compromiso”, sostuvo.

Obras estratégicas en Bariloche

Entre los proyectos más importantes se encuentra el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable desde el Lago Gutiérrez, una inversión superior a los $21.000 millones que beneficiará directamente a más de 75.000 habitantes de 30 barrios.

A esta intervención se suma la renovación integral del acceso al Aeropuerto Internacional de Bariloche, con una inversión superior a los $4.475 millones. Los trabajos ya comenzaron.

El Intendente Walter Cortés valoró especialmente el trabajo conjunto entre las instituciones y los gobiernos provincial y municipal, destacando las “obras que le dan dignidad a la gente”. En particular, resaltó el proyecto de agua del Lago Gutiérrez, impulsado por Weretilneck, que permitirá llevar soluciones a miles de vecinos.

El impacto de esta relación estratégica también se extiende al resto de la Región Andina. En El Bolsón está en ejecución el nuevo sistema de desagües cloacales, con una inversión de $27.100 millones para una población proyectada de más de 63.000 habitantes. En Dina Huapi comenzó el Plan Director de Agua Potable, por más de $6.100 millones.

En la Provincia

En el Alto Valle, General Roca se prepara para una transformación de su sistema de agua potable, con una obra de más de $38.500 millones que permitirá incrementar un 50% la capacidad de producción y abastecer a más de 210.000 habitantes. En Cipolletti ya comenzaron los trabajos de desagües pluviales, mientras continúa el proceso licitatorio para la ampliación y el ordenamiento vial de la Avenida Perón.

También se proyectan mejoras en el sistema cloacal de Río Colorado y Colonia Juliá y Echarren.

En la Región Atlántica, las inversiones incluyen el nuevo sistema de abastecimiento de agua para San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto, una obra de más de $24.000 millones que ya está en ejecución y permitirá atender la demanda de hasta 100.000 habitantes. En Viedma se ejecuta la renovación integral del Centro Municipal de Cultura y se firmó el contrato para mejorar el acceso al aeropuerto.

A estas iniciativas se suma el proyecto de optimización del sistema de agua potable de Sierra Grande y Playas Doradas, que beneficiará a cerca de 22.000 habitantes.

INVAP, tecnología y soberanía

La relación con la CAF también tiene una dimensión estratégica en el desarrollo científico y tecnológico argentino, especialmente a través de INVAP, la empresa estatal rionegrina que celebra sus 50 años de trayectoria y se ha convertido en una referencia de innovación y conocimiento.

Desde 2010, el organismo acompaña el desarrollo tecnológico argentino mediante el financiamiento de operaciones vinculadas a proyectos satelitales y de radarización. Entre ellos se encuentran SABIA-Mar, ARSAT SG-1 y la modernización del sistema de vigilancia del tránsito aéreo, iniciativas que reflejan la capacidad de transformar conocimiento desarrollado en Río Negro en soluciones de alcance nacional e internacional.

Weretilneck destacó especialmente este vínculo y el aporte de INVAP a la soberanía nacional. “Hoy Argentina, gracias al trabajo de INVAP es mucho más soberana desde lo científico y tecnológico, y la CAF ha tenido mucho que ver con ese desarrollo, por eso también quiero agradecer y subrayar la importancia del banco para el desarrollo del país”, expresó.

La representante de la CAF en Argentina, Susana Edjang, ratificó el compromiso del organismo con la provincia y destacó la importancia de sostener una visión compartida. “Queremos seguir impulsando proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas, fortaleciendo sus capacidades y generando más oportunidades para el presente y el futuro”, afirmó.

Por su parte, el Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF, Christian Asinelli, puso el acento en la importancia de la planificación y el financiamiento para concretar proyectos de largo plazo. “Sin infraestructura es imposible el desarrollo. Para hacer obras se necesita financiamiento, vocación, visión de largo plazo y que los distintos actores puedan trabajar en conjunto”, sostuvo.

Finalmente, Asinelli reafirmó la voluntad del banco de continuar acompañando proyectos que permitan a Río Negro y al país transformar el crecimiento en desarrollo y mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

Participaron del acto los Intendentes de Cipolletti, Rodrigo Buteler; de Viedma, Marcos Castro; de El Bolsón, Bruno Pogliano; de Comallo, Raúl Hermosilla; de Dina Huapi, Hugo Cobarrubia y de Río Colorado, Duilio Minieri; los Ministros de Modernización, Milton Dumrauf; de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Desarrollo Humamo, Juan Pablo Muena, la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini y el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.

Por la CAF estuvieron presentes, su Vicepresidente; Christian Asinelli, y la representante del Banco en Argentin, Susana Edjang; por el INVAP su presidente, Vicente Campenni y el Gerente General, Dario Giussi.