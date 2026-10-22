Arrancó la Expo Laboral 2026 con la generación joven como protagonista

El Puerto San Carlos se transformó en el epicentro de la energía juvenil, la tecnología y las verdaderas oportunidades con el arranque de la Expo Laboral Bariloche 2026.

jueves 22 de octubre de 2026

Con 70 empresas participantes, 26 stands, 15 instituciones educativas y una propuesta que combina empleo, tecnología, inteligencia artificial, capacitación, juegos y oportunidades, comenzó este jueves 22 de octubre la quinta edición de la Expo Laboral Bariloche 2026.

Organizada por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, a través de la Secretaría de Producción y Empleo, la iniciativa espera recibir a más de mil jóvenes por jornada. Dos días para descubrir talentos, despertar vocaciones y demostrar que el futuro de nuestra ciudad se construye apostando a quienes vienen detrás.

Capacitación de vanguardia en Inteligencia Artificial, espacios interactivos y un ambiente vibrante, la ciudad acelera a fondo para construir el futuro de su juventud.

Este jueves 22 de octubre el Puerto San Carlos abrió sus puertas a una nueva edición de la Expo Laboral Bariloche 2026; un encuentro donde las ganas de aprender, los sueños de conseguir el primer trabajo y las oportunidades de crecer se encuentran cara a cara. Porque cuando una ciudad apuesta por sus jóvenes, no solamente está pensando en el mañana.

Desde las primeras horas de la mañana, un flujo incesante de chicas, chicos y jóvenes colmó las instalaciones respirando una vibra contagiosa de motivación y ganas de salir a devorarse el mundo.

Bajo el lema “Habilidades de hoy, empleos del mañana”, la Expo Laboral Bariloche demuestra que cuando hay ganas, gestión y visión de futuro, los límites simplemente desaparecen.

Esta quinta edición consecutiva reúne nuevamente al mundo empresarial, educativo e institucional en un mismo lugar, con una misión que va mucho más allá de acercar ofertas laborales: brindar herramientas, generar conexiones y demostrarles a las nuevas generaciones de barilochenses que hay caminos por descubrir, capacidades por desarrollar y proyectos de vida por construir.

El despliegue organizativo reúne en esta edición a 70 empresas comprometidas con el talento local, brindando una plataforma única de vinculación interactiva entre el sector productivo y las nuevas generaciones, donde cada participante puede conversar mano a mano con reclutadores, consultar perfiles requeridos y entregar sus currículums de forma directa.

A lo largo y ancho del Puerto San Carlos se pueden visitar los 26 stands y las 15 instituciones educativas, entre escuelas de oficios, establecimientos de formación postprimaria, institutos terciarios y universidades. Una convocatoria que refleja el compromiso de distintos sectores de la comunidad para acompañar a quienes están dando sus primeros pasos hacia el mundo del trabajo.

Durante este jueves 22 y el viernes 23 de octubre, de 9 a 16 horas, se espera que más de 1.000 chicos, chicas y jóvenes por día recorran las instalaciones del Puerto San Carlos, participen de las actividades, conozcan propuestas de formación y se acerquen a empresas que forman parte del entramado productivo de nuestra ciudad. Miles de inquietudes, expectativas e ilusiones que encuentran un espacio para empezar a convertirse en oportunidades concretas.

Y acá está una de las grandes claves de esta Expo: no se trata solamente de buscar trabajo. Se trata de descubrir qué nos apasiona, reconocer nuestras habilidades, animarnos a preguntar, conocer profesiones que quizás nunca habíamos imaginado y entender que cada experiencia puede abrir una puerta hacia algo nuevo.

El microcine del Puerto San Carlos, con capacidad para 100 personas, es uno de los escenarios centrales de esta experiencia. Allí se desarrolla una programación de charlas sobre empleabilidad, habilidades profesionales, búsqueda laboral, con especialistas que comparten conocimientos y herramientas para enfrentar los desafíos del mercado de trabajo.

A estas propuestas se suman talleres especialmente destinados a estudiantes secundarios, actividades de orientación para quienes todavía están definiendo qué hacer después de la escuela y espacios prácticos para aprender a preparar un currículum o afrontar una primera entrevista laboral. Porque muchas veces una buena oportunidad comienza con algo tan sencillo —y tan importante— como saber presentarse y animarse a dar el primer paso.

Durante la primera jornada, las exposiciones incluyen “El CV invisible: las habilidades por las que te eligen”, a las 11 horas; “Empleabilidad 360°: claves para destacar sin importar tu trayectoria”, a las 12:30; y “Conversaciones que abren puertas: herramientas para generar oportunidades”, a las 14. Tres propuestas para comprender que conseguir trabajo también implica aprender a comunicar quiénes somos y todo lo que podemos aportar.

El viernes 23 la actividad continuará con una agenda que incluye “Conectamos oportunidades: Servicio de Empleo Río Negro”, a las 9:30; “Buscá trabajo con IA: del CV a la entrevista”, a las 11; “Habilidades blandas para trabajar en hotelería: lo que el CV en general no muestra”, a las 12:30; y “Pensando tu futuro con la fuerza de tus derechos”, a las 14. Una programación que combina tecnología, orientación, derechos y herramientas para mejorar las posibilidades de inserción laboral.

En un mundo donde la tecnología está transformando las formas de trabajar, buscar empleo y desarrollar nuevas capacidades, la Expo Laboral Bariloche 2026 incorpora contenidos vinculados a la IA, demostrando que prepararse para el futuro también significa aprender a utilizar las herramientas que ya están cambiando nuestra realidad.

Este viernes 23 se incorporarán herramientas para el uso de Inteligencia Artificial aplicado a la búsqueda laboral, a cargo de Gonzalo Jaquis, demostrando que en Bariloche nos preparamos hoy para los empleos del futuro.

Los 26 stands permiten establecer un contacto directo entre jóvenes, empresas e instituciones. Allí se puede conocer cómo funcionan distintos sectores productivos, cuáles son los perfiles laborales más buscados, qué habilidades necesitan las organizaciones y qué posibilidades existen para continuar estudiando, capacitarse o comenzar una trayectoria profesional. La educación también ocupa un lugar protagonista. Con 15 instituciones participantes, la Expo acerca carreras universitarias, propuestas terciarias, formación en oficios y alternativas educativas para diferentes intereses y proyectos personales. Porque no existe un único camino hacia el futuro: hay tantos caminos como talentos, sueños y ganas de salir adelante.

Pero el evento no es solo teoría; la Expo también tiene lugar para divertirse, compartir y sorprenderse con entretenimientos bien arriba. Las empresas participantes desplegaron espacios de juegos participativos, sorpresas, desafíos en vivo, premios sensacionales y sorteos continuos que mantienen la adrenalina al máximo en todo el predio; convirtiendo el recorrido en una experiencia dinámica, participativa y cercana a los intereses de las nuevas generaciones. Aprender, jugar, conocer gente y descubrir oportunidades forman parte de una misma propuesta.

Para sumar un incentivo extra al enorme entusiasmo general, la participación activa en las distintas dinámicas e instancias de la Expo les otorga puntos académicos a los estudiantes universitarios de la ciudad. Esta propuesta no solo estimula a los jóvenes a acercarse e interactuar de primera mano con el mundo laboral, sino que también les permite complementar su formación universitaria alineándose de forma concreta con las demandas reales y actuales del mercado de trabajo.

Todo esto es posible gracias al compromiso y al trabajo de la Secretaría de Producción y Empleo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, donde se trabaja codo a codo con el sector privado e institucional para derribar barreras, acompañar las vocaciones locales y generar herramientas reales de inserción que le permitan a cada barilochense desarrollarse en su propia tierra. Acercando el sector productivo a la comunidad, fortaleciendo la capacitación y generando espacios donde los jóvenes puedan comenzar a construir su independencia económica y profesional.

Esto forma parte de una mirada que entiende que el desarrollo de Bariloche también depende de las oportunidades que seamos capaces de generar para sus nuevas generaciones. Apostar por la juventud significa acercar herramientas, facilitar el acceso a la información, acompañar la formación y trabajar para que cada chico y cada chica pueda proyectar su futuro sin dejar de soñar con crecer en su propia ciudad.

La Expo Laboral también representa un punto de encuentro entre quienes necesitan talento y quienes tienen muchísimo para ofrecer. Empresas que buscan nuevas capacidades, instituciones que forman profesionales y jóvenes que llegan con preguntas, entusiasmo y ganas de encontrar su lugar. Esa conexión es uno de los motores que pueden impulsar el desarrollo económico y social de Bariloche.

Con entrada libre y gratuita, la Expo Laboral Bariloche 2026 continuará este viernes 23 de octubre, de 9 a 16 horas, en el Puerto San Carlos, ubicado en Juan Manuel de Rosas 71. La invitación está abierta a estudiantes, jóvenes, personas que buscan su primer empleo y a todos aquellos que quieran capacitarse, reinventarse o descubrir nuevas posibilidades. Se recomienda asistir con currículum vitae para aprovechar las instancias de orientación y contacto con las empresas.

Porque el futuro no aparece de la nada: se aprende, se imagina, se trabaja y se construye entre todos. Y cuando una ciudad abre sus puertas para que sus jóvenes descubran lo que son capaces de hacer, está sembrando mucho más que oportunidades laborales: está sembrando confianza, esperanza y posibilidades de crecimiento.