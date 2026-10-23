Chamatrópulos: “no podemos seguir conviviendo con las prácticas clientelares de la vieja política”

El candidato a convencional de Podemos Bariloche cuestionó las prácticas clientelares del oficialismo local y provincial, y contrastó las campañas con sus propuestas concretas para una Constitución local que “defina el Bariloche de los próximos 20 años”.

viernes 23 de octubre de 2026

Las campañas electorales para la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche para las elecciones del 1° de noviembre tomaron fuerza esta semana, y el primer candidato a convencional de Podemos Bariloche, Pablo Chamatrópulos, cuestionó la convocatoria abierta a un asado proselitista y la intervención del gobernador en la campaña, y contrastó sus propuestas de reforma.

Puntualmente se refirió a una cena convocada por Adeful para el martes 20 para hablar de la Carta Orgánica, que incluía transporte gratuito en colectivos, desde distintos puntos de la ciudad.

“Hay uso y abuso de prácticas clientelares al peor estilo de la vieja política, invitando asados gratis, a instituciones intermedias, a cenas partidarias. Y en donde la convocatoria es hasta de dónde salen los micros”, sostuvo en diálogo con Económicas Bariloche.

Fustigó la acción de “gente trasladada de manera gratuita a cenas gratuitas que nadie sabe bien quién paga o cómo se financian para tratar de llevar agua para el molino del oficialismo”.

“Tenemos una oportunidad histórica y no podemos estar conviviendo con prácticas clienterales de la peor vieja política”, sostuvo.

Gobernador

Por otro lado, recordó que “hace un mes el gobernador había dicho que no se iba a entrometer en los temas de la Carta Orgánica porque era un asunto de los barilochenses. Y ayer (miércoles), desconociendo absolutamente eso que había comentado, dice que tenemos una Carta Orgánica ‘coercitiva, llena de trabas y de requisitos’. Cuando en realidad la Carta Orgánica no es un problema para los barilochenses”.

“Era un problema para quien no quiere ser controlado. Por eso el mensaje al gobernador es: ¿a qué gobernador le creemos? ¿El que hace un mes dijo que no se iba a meter? O este, que de manera ofensiva nos viene a indicar a los barilochenses qué tenemos que hacer. Las reglas de Bariloche las ponemos los barilochenses”, expresó.

Violencia

Chamatrópulos recordó también los episodios de violencia denunciados por la oposición en el Concejo semanas atrás y dijo que “son temas preocupantes”.

“Los episodios de violencia en el Concejo Municipal, donde a los concejales se los agredió en forma verbal y en algún caso incluso con amenazas, son un grave hecho institucional y democrático”, opinó.

Consideró que fue “peor aún, porque cuando se hizo la denuncia, el fiscal pretendió impulsar inicialmente un proceso de conciliación, como si se tratara de un conflicto de medianera entre dos particulares. No entendió su rol institucional ante la denuncia de un hecho de esa gravedad republicana, donde los concejales son electos por la ciudadanía e integran un poder independiente de nuestra institucionalidad”.

“Pudieron haber sido agredidos e interferidos”, afirmó, repudiando también “expresiones absolutamente inconvenientes, antidemocráticas y ofensivas al espíritu y a la esencia de la democracia, de uno de los integrantes de la lista del oficialismo”, en referencia a Adrian Marcelo Grau.

“El domingo primero de noviembre ya no es sólo el futuro de nuestra ciudad en términos de las normas que nos van a ordenar la vida y el ejercicio de la ciudadanía, sino la propia institucionalidad. Si no se pone un límite a la vieja política a la violencia instituida en la vida democrática y si no se restablece el diálogo, el consenso y el funcionamiento adecuado de los resortes institucionales no podemos vivir en una ciudad moderna, desarrollada y transparente”, pidió.

Propuestas

Contra estas prácticas, Chamatrópulos resumió sus propuestas de reforma en ejes básicos.

“Hablamos de actualizar nada más ni nada menos que nuestra Constitución local, la Carta Orgánica. Se trata de definir el Bariloche de los próximos 20 años. Esto para nosotros es una oportunidad única. Nosotros le proponemos a la gente el sueño que tenemos para un Bariloche moderno, desarrollado y transparente”, dijo.

Desarrollo: tecnología aplicada a la gestión pública, que puedas hacer trámites a través del celular. Pero sobre todo pretendemos que se pueda votar con el celular, porque la sana idea en la participación ciudadana que tenía la Carta Orgánica debe implementarse de manera más seguido. Con una app en donde se pueda votar, los vecinos van a influir y decidir sobre los asuntos públicos. Pero después también hablamos de una ciudad desarrollada.

Servicios públicos: la Carta Orgánica es una excelente oportunidad para que Bariloche sea autónomo y sea autoridad concedente en materia de servicios públicos. Que pueda proteger a sus usuarios o consumidores, en la provisión de gas, de agua potable, de energía eléctrica y saneamiento. Sin que se viertan efluentes crudos al lago.

Ciudad transparente: debemos estar seguros de que los dineros públicos se gastan de manera adecuada, sin corrupción. Y para eso es fundamental tener mecanismos de control adecuados y que los organismos de control pertenezcan a la oposición. Para eso proponemos que el Tribunal de Contralor esté integrado por la oposición y no por el oficialismo.