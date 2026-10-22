Cortes totales y restricciones en las rutas de la región por lluvias intensas

Vialidad Nacional emitió una serie de comunicados oficiales advirtiendo sobre la interrupción de la circulación vehicular debido al desborde de arroyos y alertas por precipitaciones asociadas al fenómeno de "El Niño".

jueves 22 de octubre de 2026

La situación meteorológica que afecta a la región ha obligado a las autoridades de Vialidad Nacional a tomar medidas drásticas para garantizar la seguridad de los conductores. A través de dos comunicados oficiales de transabilidad, se informó sobre el estado crítico de las rutas nacionales.

Corte total en Río Negro

El primer reporte, emitido a las 12:00 hs del domingo 22 de octubre de 2026, establece un corte total en la Ruta Nacional 23, a la altura de Nahuel Niyeu, en la provincia de Río Negro.

Según el organismo, la interrupción se debe al desborde del arroyo en ese sector. Las intensas lluvias registradas provocaron un incremento en el caudal del agua, generando condiciones que hacen imposible la circulación segura de vehículos. Desde Vialidad Nacional advirtieron que el corte se mantendrá hasta nuevo aviso, mientras se evalúa la situación para determinar cuándo será seguro restablecer el tránsito.

Restricción total en Neuquén

Por otro lado, un segundo comunicado emitido a las 16:45 hs del mismo día, declaró una restricción total para todo tipo de vehículos en todas las Rutas Nacionales de la Provincia de Neuquén.

Esta medida preventiva regirá en el horario comprendido entre las 20:00 hs del 22/10 y las 06:00 hs del 23/10. La decisión se fundamenta en las alertas amarilla y naranja por precipitaciones que afectan la zona, en el marco del fenómeno natural "El Niño". La restricción tiene como objetivo reducir riesgos para los usuarios y optimizar los recursos operativos ante condiciones climáticas adversas.

Recomendaciones para los conductores

Ante este panorama, Vialidad Nacional hace un llamado urgente a la población: