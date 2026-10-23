Un menor se desorientó cuando caminaba con su madre y hubo un operativo para encontrarlo

El menor caminaba junto a su madre por el sendero a Cascada Los Duendes cuando se separó de ella y continuó por el sendero hacia Playa Muñoz.

viernes 23 de octubre de 2026

Durante la jornada de hoy, se realizó un operativo de búsqueda de un niño de 13 años, oriundo de Buenos Aires, que se había desorientado mientras recorría los senderos en la zona de la Seccional Gutiérrez.

El menor caminaba junto a su madre por el sendero a Cascada Los Duendes cuando se separó de ella y continuó por el sendero hacia Playa Muñoz.

Al no encontrarlo, su madre dio aviso a los guardaparques, quienes activaron el operativo de búsqueda.

Ante al aviso, se monta la estrategia de búsqueda con la embarcación de la Seccional Lago Gutiérrez con el guardaparque de esa Seccional, junto a 4 brigadistas del Depto. ICE que fueron por lago a Playa Muñoz, mientras un guardaparque de zona centro recorría el sendero caminando.

Por otra parte, dos guardaparques de la misma zona, quedaron en el centro de informes conteniendo a los familiares.

Aproximadamente 40 minutos después de recibido el aviso, el niño fue localizado por el guardaparque y el personal del ICE en el sendero a Playa Muñoz, en buen estado de salud.

Posteriormente, fue trasladado en una embarcación hasta la seccional Gutiérrez, donde lo esperaba su madre.

Recomendaciones para recorrer los senderos

Este hecho recuerda la importancia de circular siempre juntos, sin separarse del grupo o de los familiares, especialmente cuando se recorren senderos con niños.

Asimismo, es fundamental respetar la cartelería e indicaciones presentes en el área.

Por fortuna, el operativo se resolvió rápidamente y el menor se encuentra en perfectas condiciones.