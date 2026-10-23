Río Negro invertirá más de $4.700 M para reactivar las 155 viviendas del Procrear en Bariloche

El gobernador Alberto Weretilneck firmó un convenio con el intendente Walter Cortés para que la Provincia asuma el 69% restante de la obra en el barrio El Cóndor. El IPPV licitará la ejecución y la Municipalidad transferirá las tierras.

viernes 23 de octubre de 2026

En un movimiento clave para reactivar la obra pública y el mercado inmobiliario local, el Gobierno de Río Negro asumirá la finalización de las 155 viviendas del Procrear paralizadas en Bariloche. La decisión implica una inversión provincial significativa, que incluye el pago de $4.700 millones a Nación por las estructuras ya construidas y el financiamiento íntegro del 69% restante de la obra.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés firmaron un convenio que permite recuperar este proyecto habitacional en el barrio El Cóndor, donde el avance de obra es cercano al 31%. La interrupción de los trabajos por parte del Gobierno Nacional había dejado en suspenso una demanda histórica de la ciudad, que ahora será retomada con fondos provinciales.

"En un trabajo conjunto, la Municipalidad aportará las tierras y la Provincia se hará cargo de las viviendas, pagando a Nación lo hecho hasta ahora y el IPPV licitará su ejecución. Nos hacemos cargo del 69% restante para contar con las viviendas a partir de este acuerdo", detalló Weretilneck, quien destacó la importancia de la obra para el desarrollo de la ciudad.

Transferencia de tierras y financiamiento

El acuerdo establece que las tierras donde se ubican los edificios pasarán a la órbita provincial, lo que permitirá al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) asumir la continuidad de los trabajos con recursos propios. El esquema de financiamiento para afrontar el pago a Nación se suma a la inversión necesaria para completar las unidades, en un contexto de retiro del financiamiento nacional para obra pública.

El intendente Cortés respaldó la iniciativa al señalar que permite "seguir cumpliendo sueños de más familias, avanzando de cara al futuro, con hechos concretos que refuerzan la dignidad de las personas". "Necesitamos y queremos que nuestros vecinos estén mejor", afirmó.