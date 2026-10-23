De vender en la ruta a ser de los mejor puntuados de Google: la historia de Empanadas Km 11

Analía y Daniel llegaron a Bariloche en 2019 en busca de su sueño patagónico. La pandemia los obligó a reinventarse y comenzaron vendiendo en una mesita al costado del camino. Hoy cuentan con un local habilitado en el kilómetro 15 y una de las mejores puntuaciones de Google en la ciudad.

viernes 23 de octubre de 2026

La historia de Analía y Daniel es un reflejo de la resiliencia y el esfuerzo que caracteriza a muchos emprendedores. La pareja llegó a la ciudad a fines de 2019 con la ilusión de radicarse en la Patagonia cumpliendo así un sueño que guardaban desde que comenzaron su relación. Sin embargo, a los pocos meses de su llegada, la pandemia de Covid-19 cambió todos sus planes.

Luego de los meses más estrictos de la pandemia, en diciembre de 2020, con la apertura del turismo durante el fin de semana largo, tomaron la decisión de hacer unas empanadas y salir a venderlas. Fue el primer paso de un camino que no estuvo exento de dificultades.

"Teníamos una mesita enclenque y un cartel, nada más", contaron en diálogo con Económicas Bariloche y agregaron que así salían cada día a vender, con jornadas mejores y otras mucho más cuesta arriba.

Durante esos primeros meses de incertidumbre, mientras buscaban trabajo estable, vendieron muffins en la playa y se las rebuscaron para permanecer en la ciudad, donde habían llegado después de tantos años de anhelarlo. "Cuando nuestros hijos crecieron y se fueron a Brasil, decidimos venir", contaron en diálogo con Económicas Bariloche.

Aquel sueño de vivir en Bariloche se sostuvo con mucho sacrificio. Empezaron vendiendo únicamente empanadas de carne, pero la aceptación de la gente los motivó a crecer. Hoy ofrecen 22 sabores distintos y cuentan con el acompañamiento fiel tanto de los vecinos como de los turistas, quienes incluso les escriben antes de volver a la ciudad para avisarles que pasarán a comprar.

El primer año y medio de trabajo fue agotador, ya que no se tomaron un solo día de descanso. La producción era a pequeña escala, utilizando la heladera y el horno de su propia casa. Durante tres años vendieron en la ruta con una mesa improvisada hasta que lograron comprar un foodtruck. Este fue un paso más en el camino que los llevó a donde están hoy. "Tuvimos que bancar la baja, pero la gente empezó a ir al carro, muchos nos seguían desde la mesita en la avenida Bustillo", contaron.

En noviembre de 2025 consiguieron abrir su propio local habilitado en el kilómetro 15. Para la pareja, este cambio representa un salto de calidad enorme porque dejaron de trabajar en una cocina cerrada para brindarle a la gente un lugar específico, cómodo y con más tranquilidad. La alegría de los clientes al llegar al local es el mejor reflejo de esta evolución.

El éxito de Empanadas Km 11 se basa en la calidad y el tamaño de sus productos. De acuerdo a lo que contó Analía, las empanadas rondan los 130 gramos y se destacan por sus rellenos generosos, donde los pedazos de carne son los protagonistas y la cebolla cumple un rol de acompañamiento en las bases. Las tapas son caseras, un distintivo de la casa, y también ofrecen opciones veganas, vegetarianas y libres de gluten.

Entre los sabores más elegidos por el público se destacan el de vacío y provolone, aunque las empanadas de trucha generan una sorpresa increíble entre los visitantes. Además, incorporaron la opción de vender pizzas durante la noche y también elaboran knishes.

Actualmente, Empanadas Km 11 atiende de martes a domingo en el horario de 11 a 22 horas. Con una de las mejores puntuaciones de Google en la ciudad, Analía y Daniel demuestran que la calidad sostenida en el tiempo y el esfuerzo diario son la fórmula perfecta para transformar un sueño postergado en un negocio próspero. (Económicas Bariloche)