Anuncian más frecuencias de transporte entre Bariloche, la Región Sur y el Alto Valle
La Secretaría de Transporte de Río Negro realizó las gestiones correspondientes ante las empresas Las Grutas SA y Patagonia Land SRL, que permitirán recuperar salidas que habían sido reducidas y mejorar la conectividad de las comunidades.
Los servicios benefician directamente a quienes se movilizan por la Ruta Nacional 23, pasando por Pilcaniyeu y Comallo, y por las Rutas Provinciales 67 y 6, conectando a localidades y parajes como Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huen, Chasicó, Aguada Guzmán, Cerro Policía y Tricacó.
Cronograma de viajes para el cierre de 2026
Las frecuencias recuperadas tendrán una periodicidad de 3 semanas durante lo que resta del año, con un esquema adaptado especialmente a las fechas festivas de diciembre.
Las salidas desde Bariloche hacia General Roca serán el martes 10 de noviembre, martes 1 de diciembre y lunes 21 de diciembre.
En sentido inverso, desde General Roca hacia Bariloche, los regresos serán el jueves 12 de noviembre, jueves 3 de diciembre y miércoles 23 de diciembre.
La recuperación de estos servicios responde a una necesidad concreta de las familias de la Región Sur, para quienes el transporte público es fundamental para acceder a servicios de salud, educación, oportunidades laborales y realizar trámites administrativos en otras localidades.
Las frecuencias habían sido reducidas durante el período posterior a la pandemia, debido a una disminución en la cantidad de pasajeros. Ante la demanda de los vecinos, el Gobernador asumió el compromiso de gestionar su recuperación, que ahora se concreta a través del trabajo de la Secretaría de Transporte con las empresas prestadoras.
De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa dando respuestas a las necesidades de las comunidades de la Región Sur, con una política de integración territorial que busca reducir las distancias, mejorar el acceso a los servicios y generar mejores condiciones de vida para quienes habitan cada rincón de la provincia.