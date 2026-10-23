Formularon cargos al sospechoso de haber herido a dos personas en el barrio 22 de Abril

El hecho se produjo alrededor de las 22:25 del 15 de octubre, en inmediaciones de las calles 29 y 10 de el Bolsón.

viernes 23 de octubre de 2026

Luego de una investigación que permitió localizarlo en El Bolsón, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a un hombre que habría disparado desde una motocicleta contra otras dos personas que sufrieron, a causa del hecho, heridas de gravedad que todavía hoy las mantienen internadas. El acusado quedó en prisión preventiva.

En la audiencia, la fiscal Yanina Estela Pasarelli describió que el hecho se produjo alrededor de las 22:25 del 15 de octubre, en inmediaciones de las calles 29 y 10. El imputado, junto con otra persona aún no identificada, se movilizaba en una motocicleta cuando interceptó a las víctimas, que circulaban en otro rodado. Desde allí se habrían efectuado múltiples disparos de arma de fuego.

Como consecuencia del ataque, las víctimas cayeron de la motocicleta. Una de ellas logró refugiarse detrás de un vehículo y posteriormente ingresar a una vivienda, mientras continuaban los disparos; la otra permaneció herida en un playón ubicado entre las calles 29, 27, 4 y 10. Según la hipótesis fiscal, uno de los atacantes descendió de la motocicleta, se acercó y le efectuó un disparo en la cabeza.

Una de las víctimas recibió siete impactos de bala y la otra, cinco. Las dos fueron trasladadas por personal del SIARME al hospital Artémides Zatti.

Como sustento de la imputación, la acusación mencionó el procedimiento realizado por personal de la Comisaría 38°, las entrevistas efectuadas tanto en Fiscalía como por el Cuerpo de Investigación Judicial, las actuaciones del Gabinete de Criminalística y la documentación médica.

También incorporó los testimonios de las víctimas y de personas de su entorno, que permitieron reconstruir circunstancias previas al ataque. Entre ellas, se investiga un episodio ocurrido aproximadamente una hora antes, en el que una tercera persona habría sido interceptada, trasladada contra su voluntad y agredida físicamente.

La investigación incluyó el relevamiento de cámaras públicas y privadas, comunicaciones al sistema de emergencias 911 y el análisis de registros audiovisuales que presentarían coincidencias con algunos de los relatos obtenidos.

Asimismo, Estela Pasarelli expuso los resultados de los 15 allanamientos realizados el 18 de octubre en distintos domicilios de Viedma. En esos procedimientos se secuestraron municiones calibre 9 milímetros, armas de fuego, un equipo de comunicación y motocicletas.

La Fiscalía encuadró los hechos en el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego y atribuyó al imputado participación en calidad de coautor, conforme a los artículos 41 bis, 42, 45, 55 y 79 del Código Penal.

El abogado del imputado, Santiago Guenumil, no manifestó objeciones a la formulación de cargos, pero aclaró que la misma solo se sustenta en la declaración de la víctima. Dijo que tienen una teoría del caso propia, diametralmente opuesta, que desincrimina al imputado. Finalmente, el juez de garantías Adrián Dvorzak tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por los próximos cuatro meses.

Luego de ello se debatió la prisión preventiva ya que el imputado había sido aprehendido en El Bolsón, por lo que participó de la audiencia a través de Zoom. Para fundamentar su solicitud, la fiscal señaló que en los allanamientos mencionados se secuestraron elementos pendientes de peritaje.

Respecto de los riesgos procesales, advirtió sobre una posible intención de fuga y ocultamiento, así como el peligro de entorpecimiento de la investigación. Dijo que aún resta identificar y recibir declaración a testigos, en un contexto de temor y reticencia a colaborar, incluso respecto de episodios previos que no fueron denunciados. Agregó que también deben completarse pericias científicas y otras diligencias.

Por su parte, la defensa particular se opuso a la prisión preventiva y propuso medidas cautelares alternativas. Finalmente, el juez hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva del imputado.