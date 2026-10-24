Trabajan para mejorar el escurrimiento del arroyo Gutiérrez

Operarios del DPA y del municipio trabajaron este sábado en el lugar. Con maquinaria pesada, dragaron algunos sectores para mejorar el escurrimiento. La crecida del arroyo Gutiérrez afecta a tres viviendas ubicadas en la rivera.

sábado 24 de octubre de 2026

El crecimiento desproporcionado del caudal del arroyo Gutiérrez provocó que tres viviendas resultaran afectadas por el ingreso de agua, motivo por el que este sábado operarios del Departamento Provincial de Aguas (DPA) junto a trabajadores municipales de la Delegación Catedral desplegaran maquinaria pesada y personal para mejorar el escurrimiento de agua.

Las intensas lluvias provocaron un aumento inusual del caudal, que pasó a arrastrar 8 metros cúbicos de agua por segundo, cuando lo normal en esta época ronda entre los 3 y los 4 metros.

El Ejército Argentino accedió a abrir las compuertas ubicadas en inmediaciones de la usina, aunque el paleativo no fue suficiente, motivo por el que los operarios debieron trabajar este sábado en el lugar.

Los vecinos de Villa Los Coihues expresaron su preocupación por el aumento del caudal. El jueves pasado, el delegado regional Zona Andina del DPA, Matías Torman, había recorrido la zona y este sábado participó del operativo junto a los trabajadores municipales.

Las condiciones climáticas mejoraron este sábado y permitieron el trabajo de una retroexcavadora, aunque el pronóstico anuncia más lluvias para los próximos días, motivo por el que se realizarán monitores permanentes en el lugar.