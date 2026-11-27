Una panadería familiar de El Bolsón accedió a un crédito con el aval del Fondo de Garantía Río Negro (FOGARÍO) y construyó una nueva sala de elaboración para ampliar su capacidad productiva y responder a nuevas demandas del mercado, en el marco de la política del Gobernador, Alberto Weretilneck, para acompañar al sector productivo y facilitar el acceso al financiamiento.

viernes 27 de noviembre de 2026

Se trata de Los Tendillos, un emprendimiento con más de 20 años de trayectoria que, a partir de un crédito del Banco Patagonia con aval del FOGARÍO, construyó una nueva sala de elaboración para repostería. La inversión permitió separar los espacios de panificación, repostería y sandwichería, mejorar la organización del trabajo y ampliar su capacidad operativa.

La historia del negocio familiar comenzó hace más de dos décadas, cuando el padre de Karim Molina inició la actividad con una pequeña sala de elaboración y distribución mayorista. En 2010, la apertura de la primera sucursal de ventas marcó una nueva etapa de crecimiento.

Con el objetivo de seguir desarrollando el emprendimiento, la familia buscó alternativas de financiamiento que le permitieran concretar una nueva inversión. Fue entonces cuando accedió a un crédito bancario respaldado por FOGARÍO.

“El financiamiento de FOGARÍO a mí me ayudó mucho. Fue un empujón muy necesario”, contó Karim Molina, quien actualmente lleva adelante la panadería. “Yo necesito proyectar cosas para un crecimiento constante, y muchas veces uno no cuenta con los fondos o no en el tiempo que uno quisiera”.

La nueva sala de elaboración permitió trasladar y reorganizar el sector de repostería, que antes funcionaba en el mismo espacio que la panificación. “Nos ayudó un montón en nuestra capacidad para encarar esta temporada que viene, y también para descomprimir y estar a la altura de muchas de las cosas que nos solicitaban”, destacó.

A través de FOGARÍO, el Gobierno de Río Negro amplía las herramientas para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al crédito y concretar inversiones. De esta manera, la política provincial busca acompañar el crecimiento de los emprendimientos locales, fortalecer su capacidad productiva y generar mejores condiciones para el desarrollo económico en cada región de Río Negro.