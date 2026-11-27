La instalación permitirá impulsar el petróleo hacia Punta Colorada y será fundamental para que el sistema alcance una capacidad de transporte de 390.000 barriles diarios a mediados de 2027, acercando a Río Negro a la exportación de petróleo al mundo.

viernes 27 de noviembre de 2026

Durante la inauguración, Weretilneck destacó la importancia de esta infraestructura para el desarrollo energético y productivo de la provincia: "Esta estación recuperará la presión que el petróleo pierde en el recorrido y le permitirá seguir viaje hasta Punta Colorada". Además, remarcó el objetivo de que el desarrollo de la actividad genere oportunidades para los rionegrinos: "Neuquén produce. Río Negro exporta. Queremos a los rionegrinos adentro, con trabajo para nuestra gente y oportunidades para nuestras empresas".

VMOS AVANZA EN CHELFORÓ Y RÍO NEGRO SE PREPARA PARA EXPORTAR PETRÓLEO AL MUNDO



Hoy inauguramos en Chelforó la primera estación intermedia de bombeo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Esta estación recuperará la presión que el petróleo pierde en el recorrido y le permitirá seguir… pic.twitter.com/oJ6IS7ETTt — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 27, 2026

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur alcanzó un nuevo hito en su camino hacia la puesta en funcionamiento. La energización de la infraestructura eléctrica de Chelforó permitirá abastecer a la primera estación de bombeo intermedia del oleoducto de 437 kilómetros que conecta Allen con Punta Colorada, y cuyo funcionamiento será necesario para alcanzar la capacidad de transporte prevista.

Durante la recorrida, el Gobernador conoció las características de las instalaciones, el equipamiento incorporado y los trabajos realizados para vincular la estación transformadora al sistema eléctrico regional.

Una estación clave para el transporte de petróleo

Ubicada en el kilómetro 116 del oleoducto, la Estación de Bombeo Chelforó cumple una función fundamental dentro del sistema de transporte, al recuperar la presión que pierde el petróleo durante su recorrido para que pueda continuar su camino hacia Punta Colorada.

La instalación dispone de dos bombas de despacho que permitirán reimpulsar el crudo y mantener las condiciones operativas necesarias para su transporte. Es la primera de las estaciones intermedias de bombeo contempladas en el proyecto, junto con Santa Rosa y Percy Scott.

La energía eléctrica que hará posible el transporte de crudo

La Estación Transformadora Chelforó, cuya operación estará a cargo de la empresa provincial Transcomahue, cuenta con dos transformadores de 15 MVA que permiten adecuar la tensión de 132 a 6,9 kilovoltios para abastecer al equipamiento de bombeo.

Para su vinculación al Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Comahue fue necesario intervenir la línea de alta tensión que conecta Luis Beltrán con Villa Regina, incorporando un nuevo punto de suministro eléctrico.

Complementariamente, se reemplazaron aproximadamente ocho kilómetros de cable de guardia convencional por otro que incorpora fibra óptica, para mejorar los sistemas de comunicación, monitoreo y protección de la infraestructura eléctrica.

La participación de Transcomahue en el VMOS vincula directamente a una empresa del Estado rionegrino con la operación de una de las mayores obras de infraestructura hidrocarburífera del país.

Río Negro, cada vez más cerca de exportar petróleo al mundo

Con la construcción del oleoducto terrestre finalizada y los trabajos en los distintos frentes de la terminal de Punta Colorada, el VMOS comienza a completar la infraestructura necesaria para su entrada en operación.

De acuerdo con la planificación de la compañía, la puesta en marcha del sistema está prevista para principios de 2027, con una capacidad inicial de transporte de 180.000 barriles diarios. La incorporación progresiva de las estaciones de bombeo y de la infraestructura de almacenamiento permitirá alcanzar los 390.000 barriles diarios a mediados de año y los 550.000 hacia fines de 2027.