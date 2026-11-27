Intendentes de El Bolsón, Ñorquincó, El Maitén, Cholila, Epuyén y Lago Puelo firmaron convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Río Negro, a través del LabDAA, y dieron origen a una red regional que consolidará a la Patagonia Norte como destino de producciones audiovisuales.

viernes 27 de noviembre de 2026

Seis municipios de Río Negro y Chubut firmaron convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través del Laboratorio de Diseño Artístico Audiovisual (LabDAA) que le dio origen al Corredor Audiovisual de Los Andes. Los municipios firmaron estos acuerdos en el Mirador del Río Azul, punto panorámico característico de la Comarca Andina.

El Corredor es una iniciativa regional impulsada por el LabDAA que articula a los municipios con el objetivo de posicionar a la región como locación de referencia para rodajes, documentales y producciones audiovisuales, dinamizar la economía local a través del turismo, generar empleo para técnicos y profesionales de la región y proyectar internacionalmente el territorio.

Del acto participaron junto a Diego Aguiar, vicerrector de la UNRN, los intendentes de las seis localidades: Bruno Pogliano de El Bolsón, Oscar "Corcho" Currilen de El Maitén, Ivan Fernandez de Lago Puelo, Miguel Cuminao de Ñorquinco, Jose Alfredo Contreras de Epuyén y Silvio Ubando Boudargham de Cholila.

Los intendentes coincidieron en remarcar dos aspectos fundamentales del proyecto: el histórico de poder firmar un convenio de este tipo, que permitirá la apertura a producciones fílmicas de alto nivel. Y que, municipios de dos provincias coordinando esfuerzos junto a la universidad pública, en una región que tiene todo, es único a nivel país.

El vicerrector de la UNRN Sede Andina, Diego Aguiar, destacó que “a pesar de la dificilísima situación que atraviesan las universidades, mantenemos la presencia en el territorio, en este caso siendo nexo y vinculando las potencialidades de la región. Y poniendo en valor las fortalezas de todos los municipios para el desarrollo de la industria audiovisual”.

Un corredor abierto a nuevas incorporaciones

Hasta la fecha, el Corredor ha sido integrado por estos seis municipios, pero tiene en su origen la vocación de crecer. Su estructura permite la incorporación de otras localidades de la región, como Esquel y Trevelin, y de localidades del vecino país de Chile, así como de áreas protegidas y parques nacionales.

Es además una propuesta de interés para las cámaras de turismo y comercio de la región, que podrán vincularse con una red pensada para generar oportunidades concretas para sus sectores.

¿Qué beneficios trae para la comunidad?

Desarrollo económico local: ingresos por hospedaje, gastronomía, logística y servicios asociados a cada producción que elija la zona.

Empleo para jóvenes y profesionales: técnicos, camarógrafos, sonidistas y personal de producción de la región podrán integrarse a los rodajes.

Proyección turística e internacional: cada producción funciona como una vidriera del paisaje y la identidad local ante audiencias masivas.

Fortalecimiento institucional: los municipios se integran a una red regional que amplía su peso político y su capacidad de gestión conjunta.

Sobre el Corredor Audiovisual de los Andes

El Corredor Audiovisual de Los Andes es una iniciativa impulsada por el LabDAA (UNRN) que articula a municipios de Río Negro y Chubut para consolidar a la región como destino de producciones audiovisuales, facilitando la vinculación entre productoras, locaciones y comunidades locales. Se prevé el desarrollo de una plataforma web y app, programada oficialmente desde la UNRN, como herramienta central para promover la industria audiovisual de la región.