El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó la sentencia que reconoció una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 8,27% y obliga a la aseguradora a pagar una reparación económica y brindar las prestaciones médicas. La pericia en higiene y seguridad fue clave al detectar posiciones forzadas y movimientos repetitivos no relevados por la ART.

viernes 27 de noviembre de 2026

Batir a mano, amasar, utilizar mangas de repostería y templar chocolate eran algunas de las tareas habituales de una profesora de talleres de chocolatería y repostería de Bariloche. Durante años, su actividad laboral requirió esfuerzos manuales, manipulación de elementos pesados y movimientos repetitivos de brazos y muñecas. Su caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que confirmó la condena contra la aseguradora de riesgos del trabajo.

En 2017 comenzó a sentir calambres, adormecimiento y dolor en la muñeca derecha. Con el tiempo, las molestias se extendieron a ambos brazos. Debió someterse a una intervención quirúrgica en 2018 y a nuevas operaciones en la muñeca y el codo derechos en 2022.

La trabajadora reclamó ante Federación Patronal Seguros, su aseguradora de riesgos del trabajo (ART), que rechazó el carácter laboral de las afecciones. La mujer recurrió a las comisiones médicas y, tras obtener respuestas desfavorables, presentó una demanda judicial.

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche reconoció el carácter profesional de la enfermedad y determinó una incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva del 8,27%. Condenó a la aseguradora a pagar una reparación económica y a brindar las prestaciones médicas que requiera la trabajadora.

Una de las pruebas determinantes fue la pericia en higiene y seguridad. El especialista analizó el puesto de trabajo, las tareas de la docente y las condiciones ergonómicas. Concluyó que las afecciones eran consecuencia de los esfuerzos que realizaba con las manos, los brazos y los codos durante las actividades del taller.

El informe también detectó deficiencias en el relevamiento de los riesgos laborales por parte de la aseguradora. Entre ellos, no se habían consignado las posiciones forzadas y los movimientos repetitivos, lo que impidió efectuar controles y evaluaciones ergonómicas adecuadas.

Si bien la perita médica no pudo establecer con certeza la relación entre las dolencias y la actividad laboral, la Cámara explicó que esa vinculación no depende exclusivamente de una evaluación médica. También requiere un análisis integral de las condiciones de trabajo y del conjunto de las pruebas.

Para determinar el porcentaje de incapacidad, el tribunal tuvo en cuenta que la docente ya había recibido una reparación por otras secuelas en un proceso judicial anterior. Por ese motivo, el cálculo se efectuó sobre su capacidad laboral restante, para evitar una duplicación de las reparaciones.

La aseguradora cuestionó la sentencia y recurrió al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Sostuvo que la falta de certeza de la pericia médica impedía atribuir las afecciones a la actividad laboral.

El máximo Tribunal provincial rechazó el recurso de queja. Consideró que la aseguradora no logró demostrar arbitrariedad en la sentencia y que sus argumentos pretendían una nueva valoración de las pruebas, una cuestión propia de los tribunales de instancia ordinaria.

De esta manera, el STJ confirmó la condena contra la ART, que deberá afrontar la reparación económica, las prestaciones correspondientes a la enfermedad profesional y las costas del proceso.