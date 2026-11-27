El Intendente anunció anoche que pagará parte del aguinaldo el 23 de diciembre y el resto el 12 de enero. Y dijo que no pagará el bono de fin de año. “Si les gusta bien y si no… vayan a trabajar”, les advirtió, considerando que el gremio es “mal perdedor” porque jugó con el peronismo en las elecciones. No incorporará más personal en planta y amenazó con privatizar áreas que no funcionen.

viernes 27 de noviembre de 2026

El intendente Walter Cortés anunció ayer que desdoblará el pago de aguinaldo a los empleados municipales y hoy agregó que no pagará el ansiado bono de fin de año. Subió el tono de la discusión con el gremio Soyem, que anunció una concentración para la semana que viene, y ante versiones de medidas de fuerza exclamó: “que se pongan a trabajar y que sean buenos perdedores, si son peronistas que recuerden al general Perón, que decía que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Traten de pensar, acompañen la gestión”, considerando que en las últimas elecciones el Soyem acompañó al peronismo.

Al explicar el motivo del desdoblamiento, Cortés indicó que el mes pasado el municipio tuvo apenas 10 días de recaudación, debido a la afectación por un virus al sistema informático y los feriados. Además señaló que ante las dificultades económicas cayó la recaudación.

“Y en la gestión siempre tenemos un nivel de obras importante, que no vamos a parar”, advirtió, en diálogo con Radio Seis.

Lamentó que el gremio Soyem utiliza su acompañamiento al peronismo en las últimas elecciones para atacar a “una gestión y a una ciudad que hacen cosas. En la ciudad por fin alguien está haciendo algo, obras indispensables, y lo atacan. Ellos participaron de la elección con el peronismo. El gran negocio del Soyem siempre es eso, movilizar y exigir respuestas en 48 horas”.

“Se lo digo ya, no les voy a dar el bono, porque no tenemos el dinero, vamos a pagar desdoblado el aguinaldo, si les gusta bien y si no… No tenemos otra alternativa”, sostuvo.

Advirtió a los trabajadores municipales que “piensen en la cantidad de gente sin trabajo, sin posibilidad ni el privilegio de los trabajadores municipales. Tienen que ver bien, no hay laburo. Si empiezan con paros y demás, igual vamos a hacer andar a la Municipalidad, que se queden tranquilos. En el marco de la protesta siempre se mandan alguna avivada y ellos sacan la mejor tajada”.

Negó que el municipio tenga problemas económicos aunque adujo otros financieros. “Mucha gente no está pagando, la Municipalidad está cargada de personal y la gestión apunta a modernizar e ir sacando. El gremio quiere poner más, pero en mi mandato no lo voy a hacer”, dijo.

Privatizaciones

Cortés analizó que ante problemas gremiales que afecten servicios municipales “la Municipalidad debe seguir funcionando”.

“Si aparece un problema para alguna actividad delicada, privatizaremos y a otra cosa. Que hagan lo que quieran, que no trasgredan, porque tenemos recursos y podemos accionar penalmente”, anunció.

Consideró que la dirigencia del Soyem “un día es socialista o comunista, y otro día capitalista. Se agraviaron cuando dije que no trabajaban e hicieron una denuncia penal y otra civil, reclamando 10 millones de pesos a la Municipalidad”.

“Por un lado son ‘compañeres’ y por otro capitalistas. Que hagan las movilizaciones y los paros que quieran, nosotros estaremos a la altura de las circunstancias”, disparó.

Dijo que el diálogo con el gremio está complicado por una acción judicial que “ellos mismos impulsaron”.

“Ellos impiden juntarnos. Hay una sentencia de la Cámara Laboral que no permite que nos juntemos, dicen que yo los maltrato. Impuso un mecanismo de reunión con cámara filmando, con un funcionario judicial presente en la reunión, pura burocracia…”, sostuvo.