La secretaria general del gremio, Brenda Morales, cuestionó la resolución del intendente Walter Cortés que divide en dos pagos la segunda cuota del SAC. El sindicato está en alerta y movilización permanente y dio 48 horas al Ejecutivo para responder a sus reclamos.

viernes 27 de noviembre de 2026

Brenda Morales en la asamblea de ayer del Soyem: se enteraron del desdoblamiento al salir

La secretaria general del Soyem, Brenda Morales, rechazó la decisión del intendente Walter Cortés de desdoblar el pago de la segunda cuota del aguinaldo a los empleados municipales. Según la resolución, una parte se abonará el 23 de diciembre y el resto en enero.

Morales afirmó que el gremio no fue notificado. "No esperábamos esta noticia, principalmente porque en ningún momento se informó al sindicato", dijo. Se enteró cuando terminó una asamblea de trabajadores, en la que se trataban el pase a planta, el bono de fin de año y el maltrato laboral. Los afiliados le avisaron por mensaje que la medida había salido publicada en canales internos.

La dirigente recordó que, semanas antes de las elecciones, el intendente había asegurado el pago de sueldos y aguinaldo. "Hoy nos vemos gravemente afectados porque están tocando los salarios", sostuvo.

Reclamo por precarización

Morales reclamó además por el pase a planta y la situación de los contratados. Señaló que hay trabajadores con más de diez años de antigüedad en áreas como deporte y cultura, y otros de ingreso reciente que "no tienen ni siquiera seguro de vida". Dijo que el gremio presentó una denuncia en la Delegación de Trabajo y le pidió que haga cumplir la normativa.

Sobre la audiencia en esa dependencia, indicó que los representantes de Recursos Humanos del municipio "fueron con las manos vacías", sin ninguna propuesta. Cuestionó que el organismo funcione como "escribanía del intendente".

También recordó que el Soyem quedó en medio de la disputa entre el Concejo Municipal y el Ejecutivo por la fiscal y tarifaria. "No pueden estar usando a los trabajadores para resolver una situación que el mismo intendente tiene que resolver", afirmó.

Alerta y movilización

La asamblea del gremio ya había declarado el estado de alerta y movilización permanente antes de conocerse el desdoblamiento. Otorgó un plazo de 48 horas al intendente para responder los puntos planteados, entre ellos el pase a planta permanente.

El Soyem convocó a los afiliados a concentrarse el martes 1 de diciembre a las 8 en la sede del sindicato, en Gallardo 1262.

Morales también se refirió a la pérdida del puesto de trabajo del dirigente de ATE Urra, por segunda vez. Consideró la medida "una aberración" y recordó que existen fallos de restitución para dirigentes gremiales. "Cuando se le quita la fuente laboral a un trabajador, se le está quitando la dignidad", dijo. Contó que ella y otros dirigentes del Soyem estuvieron casi cinco meses sin cobrar salario y enfrentaron denuncias penales por realizar asambleas.