La obra prevé el tendido de casi 6.000 metros de cañerías y la colocación de 70 servicios domiciliarios completos. Los vecinos destacan que el servicio les cambiará la vida y permitirá que más familias se instalen y construyan sus viviendas.

viernes 27 de noviembre de 2026

El barrio Mirador del Challhuaco de Bariloche contará con una ampliación de la red de gas que permitirá que 253 familias puedan acceder a la conexión al servicio y mejorar sus condiciones de vida. La obra se licitará con un presupuesto oficial de $468.045.876 y la apertura de ofertas se realizará el próximo 15 de diciembre, instancia en la que se conocerán las propuestas de las empresas interesadas en llevarla adelante.

El proyecto contempla la elaboración de los proyectos constructivos, la gestión de los trámites y permisos correspondientes y el tendido de aproximadamente 5.853 metros de cañerías de polietileno de distintos diámetros. Además, se prevé la provisión y colocación de 70 servicios domiciliarios completos, con sus respectivos nichos.

Mariza Chazarreta, presidenta de la junta vecinal del barrio, destacó el impacto cotidiano que tendrá la obra: "Somos un barrio del sur de Bariloche, donde hay 253 lotes sin servicios, así que para nosotros el gas es súper importante. Este tipo de obra te cambia la vida, es algo beneficioso para todos los vecinos".

En la misma línea, Gustavo Chiaparelli, vicepresidente de la junta vecinal, valoró que la llegada del servicio permitirá que más familias puedan instalarse y construir sus viviendas. "Esta obra da la posibilidad de que las familias vivan mejor. Estamos muy agradecidos, porque se dificultaba que la gente venga a los lotes y construya porque no contaba con el servicio", celebró.