La seguridad física y sanitaria condiciona hoy las decisiones del viajero y la competitividad turística. Un diagnóstico basado en datos oficiales de noviembre y medidas prácticas para familias y operadores.

domingo 29 de noviembre de 2026

Las peleas en la vía pública son una de las amenazas crecientes del turismo

Por Néstor Vidal – Perito Investigador Forense



De cara a la temporada estival 2027, la seguridad vial, urbana y sanitaria impacta de lleno en la planificación familiar y en la reputación de los destinos. Tres escenarios activos —Chile, Brasil y Bariloche— requieren decisiones basadas en evidencia verificable.

Grobos en grupo en Chile

El 19 de noviembre de 2026, el portal SoyChile publicó un informe de El Mercurio de Valparaíso, reflejando la preocupación de gremios turísticos y municipios chilenos tras las advertencias argentinas por robos grupales (denominados robos de "La Jauría").

Mientras el cónsul argentino Sebastián Molteni coordina información preventiva con el seremi de Seguridad y Valparaíso, este firmó convenios de promoción turística con el Consejo Regional de Seguridad Pública, la cual confirmó que turbazos y robos violentos seguirán como el eje prioritario para el próximo año 2027 en la prevención de la seguridad de los turistas.

Para el viajero que cruza desde Bariloche y la región cordillerana, gestionar el riesgo implica, llevar documentación al día, seguro SOAPEX y respaldos digitales; evitar detenciones en puntos aislados; sostener la regla de habitáculo vacío (la patente argentina expone al visitante) y usar estacionamientos vigilados.

Ante maniobras distractoras por supuestas fallas mecánicas, verificar el vehículo únicamente en estaciones de servicio. En centros comerciales, fragmentar medios de pago, priorizar la integridad física ante un ataque grupal y agendar 133 (Carabineros), 134 (PDI) y 131 (SAMU).



Brasil: riesgo sanitario por mpox

Según cifras del Ministerio de Salud brasileño difundidas el 26 de noviembre, el país suma 1.499 casos confirmados de mpox en 2026 (+39,44% frente a 2025), con fuerte aceleración reciente en San Pablo (120 casos hasta el 24 de noviembre) y Río de Janeiro (180 entre octubre y noviembre), donde Fiocruz identificó circulación del clado Ib.

Como el antiviral tecovirimat no demostró eficacia clínica y la vacunación, reforzada con 25.000 dosis, se enfoca en grupos prioritarios, el viajero debe contratar cobertura médica, evitar contacto estrecho con lesiones cutáneas, no compartir toallas ni sábanas y consultar de inmediato a un centro de salud, ante fiebre, ganglios inflamados o erupciones.

Bariloche: motochorros, fisuras y peleas

En el plano local persiste una tensión estructural, el 28 de septiembre el municipio promulgó la emergencia en seguridad en áreas comerciales para impulsar el Consejo de Seguridad Ciudadana y un mapa del delito, mientras el 30 de septiembre la Provincia informó una baja estadística del 27% en hechos delictivos (robos de 865 a 568).

Sin embargo, operativos por robos en la zona Oeste a turistas en Circuito Chico, Península San Pedro y Villa Tacul (octubre, noviembre), Zona Centro (Villegas y Vicealmirante O Connors) y barrios residenciales, (Abedules, Los notros).

Asimismo, el residente local sufre estos hechos delictivos en la zona Sur (El Frutillar, Nahuel Hue o Valle Azul).

También se dio en la ciudad la característica de robos en motocicletas a turistas extranjeros sobre calle San Martín en el centro de la ciudad, particularidad que actualmente se ven grandes urbes. Los comercios locales han sufrido las últimas semana el delito oportunista sigue aún vigente y en aumento.

Sumándole la preocupación comercial se agregan las peleas callejeras registradas en el microcentro y Onelli entre personas con consumo problemático en la vía pública, denominadas coloquialmente “fisuras”, un fenómeno que deteriora el clima urbano. Frente a estos incidentes, corresponde no confrontar, alejarse del lugar y requerir intervención policial al 911.

Resguardar la temporada 2027 exige articular patrullaje y prevención privada, chequear manualmente el cierre de autos en paseos, mantener equipaje fuera de vista, reforzar iluminación y cámaras en locales y alojamientos, y denunciar cada incidente al 911.

Proteger a las familias locales y a los turistas que llegan es, también, proteger el motor económico de Bariloche.