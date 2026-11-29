La Asociación de Volantes de General Roca, organizadores del Campeonato Regional de Rally, informó el cronograma de la última fecha de la temporada 2026 que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 3 al 6 de diciembre.

domingo 29 de noviembre de 2026

Serán cuatro las pruebas especiales que se repiten sábado y domingo, manteniendo la mayoría de los tramos que se utilizaron el año pasado, para esta nueva edición del Rally Ciudad de Bariloche.

El ya clásico tramo largo que se hace de ida y vuelta con un reagrupamiento, por la zona de Estancia El Cóndor, Ruta 80 y Pichi Leufu y el otro que va desde de atrás del Aeropuerto hasta el puente del Ñirihuau.

La única novedad, diferente al 2025 que tuvo un súper especial en Bariloche del Este, es que se vuelve a correr en el Pitba (Parque Industrial y Tecnológico de Bariloche) que está ubicado por la zona de la Ruta de Circunvalación, en un tramo de 4,5 kilómetros denominado “PITBA – Circuito de Motocross”.

La primera etapa que llevará el nombre de Oscar Valverde comenzará el viernes desde las 20 horas con la Rampa de Largada Simbólica desde el Centro Cívico y las primeras cuadras de Calle Mitre y continuará el sábado con las primeras 4 PE. El domingo desde las 9.23 hs. comenzará a desarrollarse la segunda etapa que fue nombrada “Secretaría de Deportes – Bariloche”.