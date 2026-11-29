El ex intendente de Bariloche sostuvo que el desfinanciamiento del municipio responde al nivel de gasto y no al módulo fiscal. Aseguró que su gestión pagó el aguinaldo antes de fin de año y otorgó un bono navideño.

domingo 29 de noviembre de 2026

El ex intendente de Bariloche Gustavo Gennuso criticó la administración de su sucesor, Walter Cortés, por el desdoblamiento del aguinaldo de los empleados municipales. Lo hizo en un video difundido tras las consultas que, según dijo, recibió de dos o tres medios y de numerosas personas por WhatsApp.

Gennuso afirmó que siempre evitó cuestionar a las gestiones posteriores, pero que venía advirtiendo la situación. Dijo tener "los números" y señaló tres rubros de gasto excesivo: horas extras, funcionarios políticos y pauta publicitaria. Sobre esta última, sostuvo que "se gasta muchísimo".

Según el ex jefe comunal, ese nivel de gasto tiene consecuencias y lleva a "desfinanciar" el municipio. Aclaró que el problema "no tiene nada que ver con el módulo fiscal", sino con el gasto.

Gennuso afirmó que durante su gestión no ocurrió algo similar: el aguinaldo se pagó en fecha, en los primeros días de diciembre y antes de que dejara el cargo, y además se entregó un bono navideño. Describió el ordenamiento de las cuentas como un trabajo "complejo" y "artesanal", que exige revisar cada número y conocer en qué se gasta en todo momento.

Advirtió que, de no hacerse, se repetirá lo ocurrido años atrás en el municipio, cuando "las cuentas nunca daban" porque se gastaba más de lo que ingresaba.