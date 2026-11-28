El calendario comercial entra en su recta final con una nueva edición de Black Friday. Este viernes 27 de noviembre comenzó una nueva maratón de descuentos en la Argentina, con propuestas de distinto tipo que, en algunos casos, se extienden hasta los primeros días de diciembre.

La iniciativa llega después de un CyberMonday que, entre el 2 y el 4 de noviembre, facturó $ 682.185 millones, reunió casi 6,5 millones de órdenes y registró más de 14,6 millones de productos vendidos, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Ahora, la apuesta que las compañías tienen por delante es sostener el movimiento del comercio electrónico y captar parte del consumo de fin de año.

El contexto no es el mejor: el consumo masivo volvió a mostrar señales de deterioro y profundizó su tendencia a la baja en el inicio del último trimestre del año. Durante el bimestre septiembre-octubre de 2026, las ventas en volumen retrocedieron un 7,5% interanual, la mayor caída de los últimos doce meses relevados.

Según las consultoras, el comercio electrónico argentino llegará al Black Friday 2026 con una doble señal: las promociones siguen movilizando millones de operaciones, pero los consumidores comparan precios, financiación y costos de envío antes de efectuar la compra. De este modo, mañana comenzará una nueva prueba para las empresas, que buscarán sostener ventas y márgenes en la antesala de Navidad.

Además, algunas cadenas y plataformas de comercio electrónico optan por desarrollar campañas más prolongadas de varios días, conocidas habitualmente como Black Week. Al no existir un cronograma general obligatorio, la vigencia exacta de cada beneficio depende exclusivamente de las condiciones fijadas por cada empresa.

Para aprovechar las oportunidades de este viernes y evitar falsas rebajas, resulta clave haber identificado de antemano el producto buscado y tomado referencia de su valor previo. También conviene verificar que las comparaciones entre distintas tiendas correspondan exactamente al mismo modelo.

En materia de financiamiento, es recomendable contrastar el costo total en cuotas frente al precio final en un solo pago, dado que una oferta de 12 cuotas puede resultar menos conveniente si existe un descuento superior por pago al contado. A su vez, corresponde revisar los topes de reintegro, los montos mínimos de compra y los bancos o billeteras habilitados en cada promoción.

Al operar por internet, se aconseja ingresar siempre desde canales oficiales escribiendo la dirección en el navegador o utilizando aplicaciones verificadas, comprobar que la URL no contenga alteraciones y verificar que el sitio informe CUIT o razón social, políticas claras de devolución y vías de contacto reales, en línea con las recomendaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ante el aumento de tiendas falsas creadas con inteligencia artificial y ofertas engañosas, conviene desconfiar de descuentos exagerados frente al resto del mercado o acompañados de mensajes de urgencia como "últimas unidades". Tampoco se deben realizar transferencias por fuera de la plataforma oficial ni enviar fotos del DNI o de la tarjeta por chat o redes sociales.