El primer tramo abarca 30 metros lineales y forma parte de la renovación integral de la intersección.

sábado 28 de noviembre de 2026

La cuadrilla municipal comenzó este viernes 27 de noviembre a hormigonar el cruce de la avenida Exequiel Bustillo con Lagos del Sur, a la altura del kilómetro 3,2, donde la primera etapa de trabajo abarca 30 metros lineales.

En este sector se resolvió colocar el hormigón sobre el pavimento existente para aprovechar la base y acortar los tiempos de ejecución, con un ajuste menor en la curva, una leve reducción del ancho de la banquina norte y un mejoramiento de la banquina sur.

Mientras se realizaba el hormigonado sobre Bustillo, la cuadrilla municipal continuó con el retiro de los restos de pavimento que se picó en los últimos días en la esquina con Lagos del Sur, donde utilizó maquinaria para limpiar el sector y dejarlo listo para la colocación de los moldes y el posterior hormigonado.

La intervención que lleva adelante la gestión del intendente Walter Cortés con recursos propios del Municipio comprende todo el cruce y prevé hormigonar más de 100 metros sobre Bustillo, con tres franjas de tres metros de ancho cada una, una para cada sentido de circulación y la tercera para reconstruir el derivador que ordena los giros.

El proyecto también incluye la reconstrucción de la entrada a Lagos del Sur y el acondicionamiento de las cunetas para encauzar el agua, mientras que la posibilidad de sumar una dársena en el sector de la parada de colectivos se definirá según el espacio disponible.

El cruce concentra buena parte del movimiento de entrada y salida de las viviendas del sector, sobre todo por la mañana, cuando muchos vecinos que vienen por Lonquimay bajan por Lagos del Sur para incorporarse a Bustillo y el tránsito suele congestionarse.

Con la renovación del derivador y del acceso a Lagos del Sur, la gestión del intendente Walter Cortés busca que los ingresos y las salidas sean más fluidos en una esquina que forma parte del recorrido diario de los vecinos.