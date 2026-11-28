Un ciudadano de nacionalidad boliviana fue detenido por la Policía, luego de agredir a su pareja y provocarle heridas en el rostro. La víctima no quiso denunciarlo pero la fuerza policial y el Ministerio Público iniciaron actuaciones de oficio.

sábado 28 de noviembre de 2026

Personal de la Comisaría 42 detuvo a un hombre que fue acusado de agredir físicamente a su pareja y ocasionarle heridas en el rostro.

El hecho ocurrió este viernes a la tarde en Roca Negra y Neuhuén, en el corazón del barrio Nahuel Hué.

El sistema de emergencias 911 recibió un llamado de parte de una menor de edad, en la que dio cuenta que su progenitor había agredido físicamente a su mamá.

Cuando acudió el patrullero, la mujer aportó los datos del agresor aunque manifestó que no tenía intención de radicar la denuncia correspondiente.

Sin embargo, efectivos de la fuerza identificaron al sujeto a pocas cuadras del domicilio e iniciaron de oficio las actuaciones judiciaes pertinentes, siguiendo directivas del Ministerio Públido Fiscal.