El Gobernador Alberto Weretilneck recorrió las obras del nuevo hospital y del Plan Director de Agua Potable de Dina Huapi, dos intervenciones estratégicas que lleva adelante la Provincia para acompañar el crecimiento de la localidad y mejorar los servicios para la comunidad.

sábado 28 de noviembre de 2026

Durante la recorrida, que se dio en el marco del 40° aniversario de la localidad, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó la dimensión de los proyectos y su importancia para Dina Huapi: "Recorrimos las dos obras más importantes que desarrolla la Provincia aquí. Por un lado, el nuevo hospital, que tendrá 2.600 metros cuadrados y forma parte de los cuatro hospitales que está ejecutando el Gobierno provincial, pensado para el crecimiento proyectado de la localidad. Por otro lado, visitamos una obra emblemática por lo que significa, que es el Plan Director de Agua Potable que lleva adelante el DPA".

Ambas obras forman parte de la inversión provincial en infraestructura para la localidad. El nuevo hospital tendrá una superficie de 2.600 metros cuadrados y está pensado para responder a las necesidades sanitarias vinculadas al crecimiento de Dina Huapi.

Un hospital diseñado para el crecimiento demográfico

La construcción del nuevo establecimiento sanitario registra actualmente un 10% de avance físico. El edificio contará con guardia y emergencias las 24 horas, consultorios externos y áreas de diagnóstico, permitiendo que más familias accedan a una atención médica integral cerca de sus hogares.





Sobre las características técnicas del proyecto y su inserción en el plan sanitario provincial, Echarren explicó: "Se están realizando las tareas iniciales, que comprenden todos los sistemas de fundación. Tenemos en ejecución cuatro hospitales nuevos en la provincia, un compromiso asumido por el gobernador Alberto Weretilneck, además de las ampliaciones y refuncionalizaciones en marcha. En este caso, el de Dina Huapi junto con el de Sierra Colorada son los dos más grandes, mientras que los de Barda del Medio y Darwin tienen 1.900 metros cuadrados".

Asimismo, el Ministro valoró el trabajo articulado con la cartera sanitaria y la generación de empleo local: "Se trabajó junto con el Ministerio de Salud en un diseño que, además de reunir las condiciones para el Dina Huapi de hoy, está proyectado para el futuro. Tiene la particularidad técnica de emplazarse en un terreno con mucho desnivel, pero viene avanzando a buen ritmo, cerca del 10%, y ejecutado por una empresa local".

Agua potable garantizada para los próximos 25 años

La comitiva oficial también supervisó los trabajos en la toma de agua correspondiente al Plan Director de Agua Potable, una obra fundamental ejecutada a través del DPA. El proyecto demanda una inversión superior a los U$S 5 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF-, a partir de las gestiones realizadas por la Provincia para acceder a financiamiento internacional destinado a infraestructura básica de gran envergadura.

Esta intervención permitirá optimizar la captación, potabilización y distribución del recurso hídrico, garantizando el abastecimiento de agua potable para toda la población durante los próximos 25 años.





Con obras estratégicas de salud y saneamiento en marcha, el Gobierno de Río Negro celebra junto a la comunidad los 40 años de Dina Huapi, consolidando con hechos concretos las bases de infraestructura necesarias para acompañar su crecimiento sostenido.