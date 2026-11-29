El Gobierno sumó cinco entidades israelíes, accionistas de Navitas Petroleum LP. El anuncio se difundió el mismo día en que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó las medidas cautelares pedidas por Argentina.

domingo 29 de noviembre de 2026

El Gobierno informó este sábado que ya generó más de 65 procedimientos sancionatorios contra empresas, accionistas y proveedores que operan en la zona de las islas Malvinas. El comunicado del Ejecutivo indica que cinco nuevas firmas fueron alcanzadas por participar, directa o indirectamente, en actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización de Argentina.

Las empresas son Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL. Los procedimientos se basan en su participación accionaria en Navitas Petroleum LP, vinculada a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

Las actuaciones se encuadran en la Ley 26.659, que fija restricciones y sanciones para quienes exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.

**Antecedente**

En septiembre, el Gobierno había publicado un listado de 45 personas y empresas sancionadas por participar en actividades vinculadas a la explotación petrolera en las islas. Según se informó entonces, las sanciones implican prohibiciones de operar en Argentina, restricciones financieras y limitaciones para participar en licitaciones o acceder a permisos energéticos.

**Fallo del Tribunal del Mar**

El anuncio llegó tras el fallo desfavorable del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó las medidas cautelares solicitadas por Buenos Aires para impedir la explotación de petróleo en aguas del archipiélago. El tribunal, con sede en Hamburgo, rechazó con 18 votos contra 3 las cuatro medidas provisionales. Argumentó que las disposiciones invocadas no parecen ofrecer, a primera vista, base para la jurisdicción del tribunal arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El Gobierno señaló que continuará usando todas las herramientas a su alcance para impedir la explotación no autorizada de sus recursos. Además, el Presidente solicitó al Congreso avanzar con una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.