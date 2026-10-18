“Nadie nos va a votar por la nostalgia, tenemos que explicar qué provincia queremos”, dijo María Emilia Soria

“La lealtad no se recuerda: se cumple”, afirmó ante militantes y dirigentes, y convocó a “volver a escuchar, a organizar y a convencer” de cara a las elecciones provinciales del año próximo.

domingo 18 de octubre de 2026

María Emilia Soria encabezó el acto por el Día de la Lealtad en Lamarque

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, María Emilia Soria fue la principal oradora del acto realizado este sábado en Lamarque, en Rivadavia 346, donde se reunieron militantes, dirigentes, intendentes, legisladores y concejales del justicialismo rionegrino.

En su discurso, Soria agradeció el trabajo cotidiano de la militancia y propuso pensar la lealtad “no como un sentimiento que se declara, sino como una conducta, una forma de hacer las cosas, una idea que nos guía y que se ve en la acción: en lo que hacemos aun cuando nadie mira, cuando no conviene, cuando cuesta”. Y fue enfática: “No es lealtad a una persona. Eso se llama obediencia, y el peronismo nunca fue eso. Es lealtad a una causa, a los compañeros y, sobre todo, a la gente”.

Al evocar el 17 de octubre de 1945, recordó que aquel día los trabajadores “fueron a defender los derechos que habían empezado a conquistar” y que un pueblo ignorado durante demasiado tiempo “se puso de pie”. Para la intendenta, cada 17 de Octubre obliga a preguntarse “de qué lado estamos” frente a la desigualdad y a la defensa de los derechos.

En ese marco, cuestionó las decisiones del Gobierno nacional, que “golpean a los trabajadores, a los jubilados y a las familias que todos los días hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes”. Y afirmó: “Para el justicialismo, el trabajo no es un costo que hay que reducir: es una fuente de dignidad”.

También destacó que esas consecuencias se sienten en cada localidad de la provincia, en quienes sostienen una chacra, un comercio o esperan un turno médico.

Soria dedicó un tramo a las nuevas generaciones y se preguntó cómo transmitirles este sentimiento. Lo hizo con una mirada esperanzadora: “El peronismo no se hereda, se contagia: con el ejemplo, con la puerta abierta, con una invitación que no suene a sermón. Los jóvenes no son el futuro lejano, son parte del cambio, hoy”.

De cara a la elección provincial del año próximo, María Emilia Soria pidió a la militancia “redoblar el esfuerzo” y planteó tres tareas:

Volver a escuchar: “Río Negro es enorme. El Alto Valle no es el Valle Medio, ni la Línea Sur es el Golfo”, dijo, y pidió estar cerca de productores, docentes, jóvenes y familias de toda la provincia.

Volver a organizar: “La unidad no es negar las diferencias... sin bajar banderas, pero con las puertas abiertas”. Subrayó que la unidad de los rionegrinos “se organiza en la unidad básica, en el club, en el barrio, en cada pueblo” y recordó que en 2011 se logró trabajando juntos.

Volver a convencer: “Nadie nos va a votar por la nostalgia. Tenemos que explicar qué provincia queremos”, sostuvo, y planteó una Río Negro que “no ponga todos los huevos en la misma canasta”, donde la fruta, la pesca, el turismo y la energía crezcan juntas.

Soria cerró su intervención con un agradecimiento a la militancia: “A los que nos precedieron les debemos memoria, a los compañeros que caminan a nuestro lado, lealtad... y a los rionegrinos que todavía esperan una oportunidad, les debemos un futuro mejor...” y con una frase que resumió el espíritu del encuentro: “La lealtad no se recuerda: se cumple. Y concluyó: “Vamos a trabajar por una provincia pujante, equilibrada, sin ciudades ni regiones postergadas”.