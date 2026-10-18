Sigue la probabilidad de lluvias en Bariloche hasta el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% cada día hasta el 21 de octubre. El lunes será la jornada con más viento, con velocidades de hasta 31 km/h.

domingo 18 de octubre de 2026

Bariloche tendrá precipitaciones intermitentes durante los primeros días de la semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las máximas se ubicarán entre los 14 y los 16 grados, y las mínimas entre los 5 y los 9.

Hoy, domingo 18, la mínima será de 8 grados y la máxima de 16. No se esperan lluvias durante la mañana. Por la tarde y la noche, la probabilidad será de entre 10% y 40%. El viento soplará entre 13 y 22 km/h.

El lunes 19 la temperatura oscilará entre 9 y 14 grados, con probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% durante todo el día. Por la tarde y la noche el viento aumentará a entre 23 y 31 km/h.

El martes 20 se esperan 6 grados de mínima y 16 de máxima. La probabilidad de precipitaciones será baja en la primera parte del día y subirá a entre 10% y 40% hacia la tarde y la noche. El viento será de entre 7 y 22 km/h.

El miércoles 21 las temperaturas irán de 5 a 14 grados, con probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%. El viento bajará a entre 7 y 12 km/h.