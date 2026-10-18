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Sigue la probabilidad de lluvias en Bariloche hasta el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40% cada día hasta el 21 de octubre. El lunes será la jornada con más viento, con velocidades de hasta 31 km/h.

Bariloche tendrá precipitaciones intermitentes durante los primeros días de la semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las máximas se ubicarán entre los 14 y los 16 grados, y las mínimas entre los 5 y los 9.

Hoy, domingo 18, la mínima será de 8 grados y la máxima de 16. No se esperan lluvias durante la mañana. Por la tarde y la noche, la probabilidad será de entre 10% y 40%. El viento soplará entre 13 y 22 km/h.

El lunes 19 la temperatura oscilará entre 9 y 14 grados, con probabilidad de lluvia de entre 10% y 40% durante todo el día. Por la tarde y la noche el viento aumentará a entre 23 y 31 km/h.

El martes 20 se esperan 6 grados de mínima y 16 de máxima. La probabilidad de precipitaciones será baja en la primera parte del día y subirá a entre 10% y 40% hacia la tarde y la noche. El viento será de entre 7 y 22 km/h.

El miércoles 21 las temperaturas irán de 5 a 14 grados, con probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%. El viento bajará a entre 7 y 12 km/h.

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