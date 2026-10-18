Bariloche: el Programa Cerca cerró con gran éxito y fecha de próxima edición en la localidad

A través de un abordaje integral e interinstitucional entre el Gobierno de Río Negro y el Municipio de Bariloche, el Programa Cerca llevó los servicios del Estado a los vecinos y vecinas del barrio San Francisco IV, quienes pudieron realizar de manera gratuita y unificada un total de 614 trámites. La próxima edición se realizará el sábado 24 de octubre en el barrio Frutillar.

domingo 18 de octubre de 2026

De esta manera, en la Escuela 138 (Illihue), los vecinos y vecinas pudieron realizar diversas gestiones, acceder a servicios y controles de salud, participar del curso de Técnico de Fútbol Comunitario y recibir capacitaciones en RCP, OVA y utilización de DEA.

Impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck —a través de la Secretaría General y en coordinación con el Intendente local—, esta iniciativa busca facilitar la vida de los vecinos. Su objetivo es agilizar los tiempos y evitar traslados, en el marco del proceso de modernización y eficiencia estatal iniciado en Río Negro.

Pizzas, tortas fritas y una amplia oferta cultural marcaron el éxito de un evento que ya confirmó su próxima edición en la ciudad. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre en el CET 28 ubicado en Molle 296 barrio Frutillar de 10 a 16 hs.

Organismos participantes del evento

Algunos de los organismos provinciales que participaron del evento son: Registro Civil, IPPV, Ley Pierri, Desarrollo Humano, Secretaría de Deportes, Discapacidad, SENAF, Agencia de Desarrollo Económico, Servicio de Empleo Rionegrino, Aguas Rionegrinas, EPRE, Defensa del consumidor, APASA, IUPA, IPAP y SAT.

Por su parte, el Municipio local se sumó a la iniciativa a partir de la presencia de entidades propias como el Instituto de Tierras y Viviendas, Hacienda, Delegación El Condor, Sanidad Animal, Subsecretaría de Tránsito y Transporte (Educación Vial) y Producción y Empleo.

Estuvieron presentes durante la jornada el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides, el Intendente local, Walter Cortés, el Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena y demás autoridades provinciales y municipales.