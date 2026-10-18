Bariloche: el Programa Cerca cerró con gran éxito y fecha de próxima edición en la localidad
De esta manera, en la Escuela 138 (Illihue), los vecinos y vecinas pudieron realizar diversas gestiones, acceder a servicios y controles de salud, participar del curso de Técnico de Fútbol Comunitario y recibir capacitaciones en RCP, OVA y utilización de DEA.
Impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck —a través de la Secretaría General y en coordinación con el Intendente local—, esta iniciativa busca facilitar la vida de los vecinos. Su objetivo es agilizar los tiempos y evitar traslados, en el marco del proceso de modernización y eficiencia estatal iniciado en Río Negro.
Pizzas, tortas fritas y una amplia oferta cultural marcaron el éxito de un evento que ya confirmó su próxima edición en la ciudad. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre en el CET 28 ubicado en Molle 296 barrio Frutillar de 10 a 16 hs.
Organismos participantes del evento
Algunos de los organismos provinciales que participaron del evento son: Registro Civil, IPPV, Ley Pierri, Desarrollo Humano, Secretaría de Deportes, Discapacidad, SENAF, Agencia de Desarrollo Económico, Servicio de Empleo Rionegrino, Aguas Rionegrinas, EPRE, Defensa del consumidor, APASA, IUPA, IPAP y SAT.
Por su parte, el Municipio local se sumó a la iniciativa a partir de la presencia de entidades propias como el Instituto de Tierras y Viviendas, Hacienda, Delegación El Condor, Sanidad Animal, Subsecretaría de Tránsito y Transporte (Educación Vial) y Producción y Empleo.
Estuvieron presentes durante la jornada el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides, el Intendente local, Walter Cortés, el Ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena y demás autoridades provinciales y municipales.