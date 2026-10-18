Otaku Con Bariloche rumbo a Japón: la convocatoria ya está abierta y es gratuita

Hay tiempo hasta el 30 de octubre para postularse y buscar un lugar en el circuito del World Cosplay Summit, con la posibilidad de representar a la Argentina en la competencia internacional que se realizará en Japón en noviembre de 2027.

domingo 18 de octubre de 2026

Guillermo Díaz y Cecilia Rodríguez , integrantes de la organización de Otaku Con Bariloche, junto a Martín Iriarte, subsecretario de Cultura de la Municipalidad, presentaron el evento en una conferencia de prensa el viernes, los principales anuncios de su quinta edición, que se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Estadio Pedro Estremador.

Durante la conferencia de prensa, la organización brindó detalles sobre una convocatoria que proyecta al cosplay patagónico hacia una competencia internacional.

Participaron Martín Iriarte, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Bariloche, Cecilia Rodríguez y Guillermo Díaz, integrantes de la organización. La convocatoria busca encontrar a quien represente a la Patagonia en el circuito del World Cosplay Summit.

Está destinada a participantes de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y la inscripción es gratuita. La instancia nacional se realizará en Paraná Con, del 14 al 16 de mayo, en Entre Ríos, donde se definirá quién representará a la Argentina en la competencia internacional en Japón, prevista para noviembre de 2027.

“Lo que estamos luchando es porque un patagónico nos vaya a representar a Japón y, quién te dice, gane y sea el primer campeón mundial de cosplay argentino”, expresó Cecilia Rodríguez durante la conferencia.

La referente destacó el desafío de impulsar el talento regional y convocó a los cosplayers de la Patagonia a sumarse a una experiencia que puede abrir nuevas oportunidades de proyección internacional. Por su parte, Martín Iriarte destacó “el trabajo sostenido en el tiempo que está haciendo la Otaku Con.

Se ve reflejado en la cantidad de gente que participa edición tras edición”, y puso en valor el crecimiento de una propuesta que convoca a fanáticos, familias y visitantes en torno al manga, el anime, el cómic y la cultura geek.

La quinta edición de Otaku Con Bariloche contará con más de 50 stands de emprendedores, artistas, ilustradores y coleccionistas de distintos puntos del país.

La programación incluirá una zona gamer con torneos y actividades vinculadas a los videojuegos, además del Concurso Cosplay, destinado a participantes a partir de los 13 años, con modalidades individual y en dúo. La inscripción al concurso estará abierta hasta el 30 de octubre.

También habrá un Desfile Cosplay Kids para las infancias, con ingreso gratuito para menores de 12 años que participen con cosplay, de acuerdo con las condiciones establecidas por la organización.

Con más de 19.000 espectadores convocados a lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, Otaku Con se consolidó como un espacio de encuentro para la comunidad geek de la región. Su propuesta también se extiende al espacio público a través de la tradicional Cosplay Walk, que recorrió escenarios emblemáticos de Bariloche, la zona de la playa y el Centro Cívico.

La organización agradece especialmente al Gobierno de la Provincia de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura, y a EMPROTUR Bariloche, y a la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Bariloche, además de los auspiciantes que acompañan esta edición.

El apoyo institucional y privado contribuye al crecimiento de un evento que fortalece la agenda cultural y turística de la ciudad y proyecta a Bariloche hacia nuevos públicos y escenarios internacionales. La información sobre la convocatoria, las inscripciones y las entradas está disponible en Instagram, en @otakucon.brc, y en linktr.ee/otakucon.