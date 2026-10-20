Sustrajo una camioneta y lo interceptaron en un control de alcoholemia

Un hombre denunció que un sujeto al que había conocido en el centro y luego invitado a su casa le robó varias pertenencias mientras dormía. El sospechoso huyó en una Toyota Hilux perteneciente a la empresa para la que trabaja el damnificado, pero fue interceptado en un control de alcoholemia, donde dio positivo.

martes 20 de octubre de 2026

El hecho, publicado por Económicas Bariloche, comenzó cuando el denunciante conoció al sospechoso en el centro de la ciudad y lo invitó a su vivienda. Allí compartieron bebidas alcohólicas hasta que el dueño de casa se quedó dormido.

Al despertar, advirtió que le faltaban una computadora, teléfonos celulares, dinero y otras pertenencias. También constató que la camioneta Toyota Hilux, propiedad de la empresa que lo emplea, ya no estaba en el lugar.

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Tras radicar la denuncia, el damnificado se enteró de que el sospechoso había sido interceptado en un control de alcoholemia mientras conducía el vehículo. El test arrojó resultado positivo y la camioneta fue secuestrada.

Sin embargo, al momento del procedimiento, tanto los inspectores como el personal policial desconocían que el rodado había sido denunciado como sustraído. Por ese motivo, el conductor fue identificado y quedó en libertad.