Invitó a un desconocido a compartir bebidas alcohólicas, se durmió y cuando despertó lo había desvalijado | Económicas Bariloche
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Invitó a un desconocido a compartir bebidas alcohólicas, se durmió y cuando despertó lo había desvalijado

Un hombre denunció que conoció a un individuo y lo invitó a compartir bebidas alcohólicas a su casa. Se quedó dormido y cuando despertó, el invitado lo había desvalijado e incluso huyó a bordo de la camioneta que utilizaba, propiedad de su empleador.

El inusual episodio ocurrió durante el fin de semana en Bariloche. El denunciante dijo que conoció a un sujeto en la zona céntrica y lo invitó a su casa a compartir bebidas alcohólicas.

Tras el paso de los minutos, el damnificado se quedó dormido y cuando despertó – cerca de las 10 del domingo- se dio cuenta que su invitado lo había desvalijado.

La presentación fue radicada en una dependencia policial, que tiene jurisdicción donde reside la víctima.  

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El hombre, de 30 años, mencionó que conoció a su invitado en el centro y lo invitó a su casa a compartir bebidas alcohólicas.

Se quedó dormido y cuando despertó, su invitado ya no estaba. Pero tampoco estaban sus pertenencias personales y las de su trabajo, como una computadora, un teléfono celular y otros objetos de valor.

Al asomarse por la ventana, se dio cuenta que la camioneta Toyota Hilux tampoco estaba: su invitado lo había desvalijado.

La causa fue caratulada como hurto, ya que el autor no utilizó violencia para apoderarse del rodado.

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