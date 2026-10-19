Invitó a un desconocido a compartir bebidas alcohólicas, se durmió y cuando despertó lo había desvalijado
El inusual episodio ocurrió durante el fin de semana en Bariloche. El denunciante dijo que conoció a un sujeto en la zona céntrica y lo invitó a su casa a compartir bebidas alcohólicas.
Tras el paso de los minutos, el damnificado se quedó dormido y cuando despertó – cerca de las 10 del domingo- se dio cuenta que su invitado lo había desvalijado.
La presentación fue radicada en una dependencia policial, que tiene jurisdicción donde reside la víctima.
El hombre, de 30 años, mencionó que conoció a su invitado en el centro y lo invitó a su casa a compartir bebidas alcohólicas.
Se quedó dormido y cuando despertó, su invitado ya no estaba. Pero tampoco estaban sus pertenencias personales y las de su trabajo, como una computadora, un teléfono celular y otros objetos de valor.
Al asomarse por la ventana, se dio cuenta que la camioneta Toyota Hilux tampoco estaba: su invitado lo había desvalijado.
La causa fue caratulada como hurto, ya que el autor no utilizó violencia para apoderarse del rodado.