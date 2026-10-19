Conocido en comisarías y tribunales: quién era el joven Bonnefoi hallado muerto en La Paz y Onelli

Fue identificado como Nicolás Agustín Delao Bonnefoi. La Fiscalía evalúa la hipótesis de suicidio. En 2026 había sido imputado por un robo con arma blanca.

lunes 19 de octubre de 2026

Procedimiento policial por la muerte de Delao Bonnefoi (foto Baribache3000)

El joven hallado sin vida este domingo 18 de octubre en un domicilio de La Paz y Onelli era Nicolás Agustín Delao Bonnefoi, de 22 años de edad.

El aviso ingresó al 911 el domingo, entre las 18 y las 18.30. La Policía acordonó el inmueble y peritos judiciales trabajaron en el lugar. La fiscal Silvia Paolini está a cargo de la investigación, que evalúa la hipótesis de que el joven se quitó la vida.

Delao Bonnefoi figuraba en varios expedientes judiciales de Bariloche.

Encubrimiento

En septiembre de 2024. Un juez dictó su sobreseimiento en una causa por encubrimiento por receptación sospechosa (dos hechos), tentativa de hurto agravado y tentativa de evasión con lesiones leves agravadas.

Los hechos databan de 2022 y 2023. La acción penal se extinguió porque cumplió la suspensión de juicio a prueba, reparó el daño y respetó las pautas fijadas.

Condena por tres causas unificadas



Mediante un juicio abreviado, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por tentativa de hurto agravado por escalamiento y dos robos simples en concurso real. Los hechos fueron el 9 de enero de 2025, en un depósito de un supermercado de Onelli y Brown, el 8 de junio de 2025, en la vía pública, en Onelli y Brown, y el 18 de abril de 2026, en una garita de colectivos de Elordi y Anasagasti.



Admitió su participación. Se le fijaron pautas de conducta por dos años: mantener domicilio, control bimestral del IAPL y no abusar del alcohol ni consumir estupefacientes. Se ordenó retirarle la pulsera electrónica.



Robo a chofer de Uber



La Fiscalía le formuló cargos por robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa, en concurso real con lesiones leves, por el ataque a un chofer de Uber en el centro de Bariloche.

El juez de Garantías Víctor Gangarrosa dispuso su prisión preventiva y fijó la investigación hasta el 14 de diciembre. No había condena en esa causa.

Atención y acompañamiento preventivo ante pensamientos suicidas o intentos de suicidio: línea 135 en todo el país.