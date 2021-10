Mecánica del Automotor, una salida laboral para jóvenes de Bariloche

La coordinadora del programa, Clelia Rodríguez Taylor, detalló que “ofrecemos cursos gratuitos en oficios, con profesores según los temas propuestos, y siempre orientados al fortalecimiento del ingreso laboral. Lo bueno es que es un programa articulado desde el Gobierno de Río Negro con las organizaciones comunitarias, las cuales seleccionan a los capacitadores con experiencia e idoneidad”.

Asimismo, comentó sobre la entrega de certificados una vez finalizado el curso, algo que “favorece el ingreso de los jóvenes al mercado laboral, porque pueden nutrir su currículum. Pueden ingresar como empleados en relación de dependencia, o bien orientados a microemprendimientos por cuenta propia”.

Por su parte, Torres, capacitador y mecánico, mencionó que “hacemos las prácticas en mi taller, en el barrio Malvinas; hoy estamos por poner en marcha un vehículo cuyo motor desarmamos por completo con los chicos”.

Sobre la dinámica del grupo, dijo que “quienes participan vienen de distintos barrios de Bariloche y es muy lindo el equipo que se formó. Salen teniendo conocimientos de todo el funcionamiento de frenos, tren delantero, motor y sus partes. Tienen salida laboral, los chicos de cursos anteriores ya son ayudantes en talleres y otros arreglan motos”.

Por último, la Karen Olguín, alumna de 21 años, aportó con entusiasmo que “es una experiencia re linda. Empecé en el 2019 desde cero con el primer curso. Me tuvieron mucha paciencia porque yo no sabía nada del tema, me explicaron todo y me incluyeron. Es re lindo grupo y me encanta la mecánica. Siempre se sigue aprendiendo y hoy ya puedo ser ayudante de un taller”.

A través del programa Emprender, el Gobierno busca mejorar las condiciones para el trabajo, con una amplia variedad de cursos y de talleres de capacitación que se brindan de forma gratuita, en oficios tradicionales como carpintería, electricidad, mecánica del automotor, albañilería, tapicería y gastronomía, elaboración de comidas, conservas y panificación.