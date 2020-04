Kcho, modelo para armar

Héctor Otheguy, Cacho para casi todo el mundo, Kcho como nombró a su Facebook y firmaba los mensajes informales, murió el martes 31 de marzo dejando además de una gran tristeza una enorme huella en Bariloche y Argentina muy difícil de resumir en una nota de despedida, necrológica, elogio fúnebre, elegía y acaso en un libro biográfico.

El legado de Otheguy para el país fue muy grande e inició en los 70 con sus primeros aportes científicos en el laboratorio de Física Aplicada del Centro Atómico Bariloche, como compañero de equipo de Conrado Varotto. Con él –y tras su obsesión de hacer “cosas que sirvan”- y un puñado de colegas fundaron Invap, y a él sucedió en la Gerencia General en los 90. Hasta 2017, que pasó a la Presidencia del Directorio hasta su último suspiro.

Dijo de él Conrado Varotto, presidente de Conae, consignado por Nora Bär en su artículo en La Nación: “Si tuviera que definirlo lo llamaría ‘domador de tormentas’. ¡Las cosas que pasó y que a pesar de todo pudo resolver! ¡Admirable! Lo conocí cuando era estudiante del Balseiro. Era no solo brillante, sino generoso y cálido. Tenía el don del liderazgo. Hasta diría que fue una suerte que yo dejara Invap y siguiera él. Tenía problemas cardíacos, pero lo había asumido como algo con lo cual tenía que convivir y nunca dejó ninguna de sus actividades ni sus viajes por eso”.

“Cuánto más tenía para aportar todavía”, lamentó uno de los tantos científicos de su generación que lo quisieron y admiraron. Es una reflexión que alude a su despedida temprana pero también a todo lo que hizo y a cuánto nos convendría a todos que su obra siga construyéndose por él. “Que Cacho siga para siempre”, como resignifican la canción en la cancha.

Su empresa Invap le dedicó en internet un lindo texto, pero también una interesante página para que todo aquel que quiera le dedique unas palabras a su memoria (In memoriam).

Algunos de los comentarios de la página permiten bosquejar el legado de Cacho y su personalidad.

Ernesto Bruggia (Funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y exejecutivo del Bapro). Con un puñado como él este país sería otro. Lo conocí desde el Banco Provincia, en la época de Aldo Ferrer de Presidente, cuando nos contaba que quería exportar plantas nucleares con fines medicinales. Armamos proyectos exóticos para países complicados. Siempre cumplieron y pagaron todo. Compartimos la alegría de ganar licitaciones a empresas líderes mundiales. Y sufrimos con él la incomprensión de muchos, y los obstáculos burocráticos que él iba destrabando de a uno, casi sin levantar la voz. Una maravilla de persona.

Jorge Barón (Vicerrector Universidad Nacional de Cuyo). Pude conocer a Cacho en la década del 70, cuando cristalizaba esa idea rara de hacer investigación aplicada. Un hombre maravilloso, que pudo ver mucho más allá que los humanos comunes, que hizo del compañerismo y del valor de lo nuestro su bandera, y que nos la enseñó día tras día.

Gustavo Cabrera (directivo de Invap). Recordando uno de tus dichos… “tragar amargo y escupir dulce”. Hoy nos tocó el trago amargo de tu partida y el dulce de recordarte siempre contando alguno de tus chistes.

Mario Mariscotti. (Doctor en Física y escritor. Autor de “El secreto atómico de Huemul”). Cacho ha sido una persona admirable. Dedicado enteramente al servicio del país, sucediendo a Varotto en la conducción de una empresa líder en Argentina y en América Latina en el área nuclear, espacial y satelital. Una empresa que se ha ganado un merecido prestigio en el mundo entero y que, a la vez, le ha hecho ganar al país entero una posición internacional de relevancia. Escuchando a Cacho uno no puede dejar de sorprenderse por la cadena de sacrificios y esfuerzos insólitos que debió hacer en sus años como Gerente General de INVAP y de las responsabilidades que tuvo que asumir en las múltiples negociaciones internacionales que la empresa llevó a cabo. (…)

(El desafío del reactor de Australia) fue duro, compitiendo con EEUU, Francia, Canadá, Alemania, República Checa y Japón. Los australianos recuerdan a Otheguy hablándoles del compromiso de INVAP con este proyecto que consideraban el más importante de su historia, y que sin duda lo fue. El fruto más importante fue el prestigio ganado por INVAP, pero más importante como me lo señalaba Cacho, fue el prestigio que ganó el país abriendo las puertas para nuevos éxitos tecnológicos de vanguardia.

Mariana Boccoli (ATB Invap, Jardín Big Bang). La creación del Jardín de infantes tuvo en él un referente, quien se ocupó de defender los derechos de los niños y niñas así como también el de las madres y padres trabajadoras/es de la empresa. Su impulso inicial, sostenido por INVAP junto a la ATB, hizo que el Jardín continuara hasta la actualidad como un espacio educativo y de cuidado afectivo.

Celeste Saulo (directora del Servicio Meteorólogico Nacional). Un aliado en tiempos difíciles y un compañero invaluable a la hora de potenciar la ciencia y la tecnología del país. Los logros de INVAP, que marcan los últimos años de su vasta carrera, son muy destacados y emergieron en un contexto donde todavía la sociedad no había reconocido el valor de la ciencia para el desarrollo del país (…) Peleó por un país mejor, peleó por una ciencia al servicio de la sociedad, peleó por una empresa de base tecnológica, peleó por la equidad y el desarrollo nacional. (…) Nos dejó cosas tangibles y nos dejó ejemplo. (…) Héctor ha trascendido fronteras geográficas, disciplinares y humanas.

Francisco de la Cruz (Doctor en Física, profesor Honorario del Balseiro). (Partió) un extraordinario amigo argentino. Resalto lo de argentino porque de tener muchos Cachos Otheguy seríamos más reconocidos y apreciados como comunidad Tecnológica-Científica Argentina de impacto en el mundo. (…)

(Trabajaba) en un laboratorio de alta relevancia en USA. Me entusiasmé con lo que hacía e insistí en animarle a regresar al país. No se cuánto influí en su posterior decisión pero él, hace poco tiempo, durante un seminario dado por una colega en el Instituto Balseiro, me hizo recordar esa época y, con su frecuente tono de buen humor, me reclamó por esa “mala” influencia. (…)

Su decisión de lucha por una Argentina con un mejor desarrollo de conocimiento aplicado a la industria de calidad, con competencia internacional, deja una marca que recuerda y recordará a los no muy numerosos argentinos que han sembrado conocimiento y desarrollo tecnológico. (…)

Su recuerdo y experiencia será motivo de reconocimiento e impulso para convencerse de lo necesario que es trabajar por un país que necesita de conocimiento, impulso con abnegación y respeto por los que más saben. Necesitamos buscar y reconocer a muchos Cachos para hacer con ellos un país con pocas desaveniencias, respeto por el esfuerzo, seriedad y reconocimiento a la honestidad y creatividad.

Claudio Collado (Ingeniero de Operaciones RA-10). A Héctor Otheguy le corresponde un lugar único, el que corresponde a la ciencia y la tecnología y en particular el lugar de luchar un presente y futuro distinto para nuestro país. Ese lugar que ocupan aquellos que ven oportunidades donde otros solo ven dificultades.

INTA Bariloche. (…) Sus aportes a la comunidad científica y tecnológica han sido de gran importancia y han jugado un rol clave demostrando la capacidad de pasar de la ciencia básica a la generación de tecnología aplicada para el desarrollo. (…)

Carlos Bayala. (Director creativo agencia New, consultora de la Nasa) (… Cacho Otheguy) pasará a la historia por más de una razón. Desde INVAP, en Bariloche, quizás el último lugar del mundo en donde el mundo de la tecnología podría buscar una luz de referencia, guió uno de los equipos de investigación, pensamiento y concreción en proyectos de energía nuclear con fines pacíficos, radarización y desarrollo aeroespacial más ambiciosos del mundo.

Si se pregunta hoy a la Nasa por Invap, sabrán decir que no sólo han contado con su aporte sino que han necesitado y necesitan, constantemente, de su extraordinaria capacidad inventiva, su maniática y perfeccionista ética del trabajo y su inusual audacia. JPL en Nasa también lo sabe. Space X lo sabe. El mundo, en el campo del desarrollo tecnológico nuclear, aeroespacial, de radarización y de innovación en nuevas formas de obtención de energía, conoce a Invap. (…)

Pero sí podemos decir que en Cacho, en Hector Otheguy, se daba eso que todos amamos del cacho de Argentina que nos pone orgullosos: esa parte creativa, generosa, empática, considerada, responsable, ambiciosa, perfeccionista, peleadora y… graciosa. Porque recordar a Cacho es recordar sus chistes (que eran muchos, algunos muy malos aunque poderosamente bien contados) y recordar su capacidad de reducir lo complejo de su tarea a una ecuación muy sencilla, que citaremos en clave de fórmula, porque el quizás lo diría así: Buena leche x Brillantez sobre Sentido Común igual: ciencia que le hace bien a la humanidad, ciencia y tecnología bien pensadas porque son pensadas humanamente.

Cacho era ese cacho de Argentina, en el que debemos confiar. Arrimar una sinécdoque, aquí, nos haría muy bien. Si tomamos esa parte de lo que somos, de lo que Cacho nos inspiró, y la elevamos a la definición completa de lo que podemos ser como sociedad, tendremos un gran país. Seremos un gran país. (…)

Pablo Tognetti (Físico, ex directivo de Invap y ex presidente de Arsat). Siempre tuvo una garra contagiosa e impresionante. La luchó muchísimo, la peleó como peleaba todas las cosas. Por sobre todas las cosas fue una gran persona. Tenía un sentido del humor muy bueno, de cosas que uno se quería pegar un tiro, que no sabía cómo resolver salía con un chiste. Transmitía la convicción a todos de que se podían hacer cosas grandes.