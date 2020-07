¿Cómo será el regreso al gimnasio?

Pasaron más de cien días desde que los gimnasios tuvieron sus últimas clases. La pandemia lo cambió todo y paralizó la actividad, al igual que ocurrió con el turismo y parte de la vida comercial.

Este martes 7, sin embargo, volverán a abrir sus puertas gimnasios y natatorios bajo un estricto protocolo de prevención de Covid-19 que también fue diseñado por cada establecimiento dependiendo la actividad que se practique.

“Presentamos un protocolo con algunas diferencias a los gimnasios tradicionales”, explicó a ANB Muki, propietaria del espacio que lleva su nombre. Es que las modificaciones varían dependiendo la disciplina realizada.

Por ejemplo, los espacios donde se practica Crossfit o Funcional son salones abiertos donde todos los alumnos realizan la misma clase dictada por un profesor. “Nosotros apuntamos a reducir la cantidad de personas en el espacio, casi al 50%, aunque eso varía según las dimensiones de cada lugar”, sostuvo Muki.

El horario establecido para la vuelta a clases en gimnasios y piletas es de 9 a 19 y para la reducción de personas por clase, deberán funcionar con un sistema de turnos o reserva previa. Además, los salones tendrán espacios delimitados donde cada alumno tendrá sus elementos y su kit de desinfección.

“El lema es ‘vas, entrenas y te vas’”, resumió Muki. Es decir que no se podrá permanecer en el lugar fuera del horario de clases. Tampoco se podrán utilizar vestuarios y duchas, solo los baños exclusivamente para extrema necesidad.

“Cada uno deberá concurrir con su botella de agua y barbijo al llegar y para irse, aunque no será obligatorio usarlo para entrenar”, indicó la mujer y destacó la decisión de no imponer el uso del tapabocas “porque es perjudicial para la práctica deportiva”.

Los gimnasios delimitaron “islas” o espacios específicos para cada alumno donde deberá mantenerse durante la clase para mantener la distancia con las otras personas. Allí tendrán los elementos a utilizar durante el entrenamiento y un kit de desinfección con el que deberán limpiarlos antes de retirarse.

Luego, en cada box o gimnasio, se encargarán de la limpieza y desinfección general entre los horarios, por lo que las clases tendrán un margen de 10 o 15 minutos menos que se destinarán a esta tarea.

La situación es similar en las piletas, aunque claramente la actividad diferenciada implica otras medidas a implementar. “Hay un protocolo para los cuatro natatorios de la ciudad, aunque cada uno después lo adapta a sus condiciones edilicias”, explicó Pablo Tommasone, propietario de Campo D’Acqua.

Una de las condiciones básicas de los natatorios es que se deberá concurrir con el traje de baño puesto, ya que no estarán habilitados los vestidores ni las duchas. “La gente debe venir ya con la malla y luego habrán cambiadores que instalamos para que puedan sacarse la ropa mojada antes de irse”, detalló. El objetivo principal es evitar que los alumnos permanezcan en el lugar más allá del tiempo de clases.

Además, “establecimos un sentido único de circulación, es decir que habrá una puerta para entrar y otra para salir del área para evitar que la gente se cruce al llegar a clases”, sostuvo y añadió que “dentro del natatorio deberán sacarse la ropa y dejarla en sus mochilas que permanecerán allí mismo, en un área que elaboramos para dejar las pertenencias”.

En las piletas también se acotarán los cupos por clase y los alumnos deberán reservar su turno previo a asistir al lugar. “Nosotros tenemos una aplicación para que la gente agende su clase”, manifestó.

En esta primera fase de apertura no estará permitido que los profesores ingresen al agua para evitar contacto con los alumnos. “Se busca garantizar la distancia social entre los compañeros y profesionales”, sostuvo.

Tanto en gimnasios como en los natatorios de la ciudad la ansiedad de los socios es grande. Tras casi cuatro meses de inactividad, quienes lo habían convertido en parte de su rutina, esperan con ansias el momento de volver a estos espacios. La apertura será paulatina a medida que el municipio inspeccione y apruebe las condiciones de cada lugar, aunque muchos ya cuentan con este paso y anuncian la apertura entre el 7 y 8 de julio. (ANB)