Comienza a sentirse el faltante de combustible en estaciones de Bariloche

Desde este martes a la tarde, varias estaciones de servicio de Bariloche empezaron a rechazar clientes por no contar con combustible, producto de los cortes que se producen en la provincia de Neuquén y que impiden el paso de los camiones a la zona cordillerana.

Los bloqueos en las rutas de la provincia vecina afectan el suministro de combustibles, principalmente en estaciones de servicio de YPF aunque la situación podría trasladarse a otras petroleras.

El Automóvil Club Argentino (ACA) dejó de vender combustible este martes a la tarde, en tanto que la estación ubicada en calle Morales dejó de comercializar durante las primeras horas del miércoles.

Las estaciones Axion de Dina Huapi, Pioneros y Boock, y la de ruta 40 y Pasaje Gutiérrez por ahora cuentan con combustible y no tienen problemas de abastecimiento.

Una situación similar se produce en el Alto Valle, donde varias estaciones de servicio están sin combustible desde el fin de semana, por la misma situación.

En Roca, por ejemplo, desde el domingo es imposible conseguir nafta súper en los expendedores de la marca, en tanto que durante los primeros días de la semana se agotaron las reservas de los demás combustibles.

Se cree que si no se destraban los bloques, habrá desabastecimiento en otros rubros y las grandes cadenas de supermercados podrían tener faltantes de mercadería y productos perecederos.

Desde hace varios días grupos autoconvocados relacionados con Salud llevan a cabo medidas de fuerza para exigir al gobierno provincial una recomposición salarial. Incluso un anuncio del gobernador Omar Gutiérrez, consistente en el pago de un bono de $ 10.000 por trabajador, no fue suficiente y el sector mantiene los cortes.