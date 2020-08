 Bariloche tiene más de 200 casos activos de coronavirus

Este sábado (01/08), se sumaron 19 nuevos pacientes con covid 19 en Bariloche. Además hubo 12 altas y se descartaron 42 sospechosos. La ciudad, que volvió a convertirse en la de mayor cantidad de casos en Río Negro, ahora posee 203 activos. General Roca tiene 164.

En el comienzo de agosto, el número de infectados siguió creciendo en Bariloche. En esta primera jornada del mes se sumaron 19 casos de coronavirus. Los pacientes que recibieron el alta médica fueron 12 mientras que se descartaron 42 sospechosos. El total de activos es de 203. Teniendo en cuenta que hubo 416 recuperados y 18 fallecidos, ya son más de 600 contagios en todo el proceso de la pandemia.

La doctora Mercedes Iberó reiteró que “la gran mayoría de los casos que están surgiendo provienen de reuniones sociales. Por eso insisto en que los que tengan la posibilidad de juntarse porque viven en lugares en donde eso está habilitado, lo hagan tomando todas las medidas de prevención. Mantengamos los 2 metros de distancia, usemos el tapaboca, no compartamos el mate, no compartamos una botella, usemos el alcohol en gel y tratemos de lavarnos las manos a cada rato. También les pido que no nos abracemos y no nos demos besos. Esperemos un poco más para eso. Esperemos unos meses más o hasta que llegue la vacuna para poder hacerlo”.

El total de activos en la provincia de Río Negro es de 527. La distribución es la siguiente: 203 de Bariloche, 164 de General Roca, 60 de Cipolletti, 20 de Ingeniero Huergo, 20 de Cipolletti, 19 de Cervantes, 14 de Allen, 7 de Dina Huapi, 4 de El Bolsón, 4 de Ingeniero Jacobacci, 2 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 2 de Comallo, 2 de San Antonio Oeste, 1 de Catriel, 1 de Campo Grande y 1 de El Cuy. Y son 1406 los pacientes recuperados.