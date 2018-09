Weretilneck sobre el paro: “Comparto el reclamo pero no me parece es que sea productivo para el país”

En diálogo con la radio LU19 de Cipolletti, el gobernador Alberto Weretilneck expresó su opinión sobre el paro general que se está desarrollando en todo el país.

“Creo que el pliego de reivindicaciones o el pedido que hacen se comparte”, aseveró el gobernador, señalando que “me parece que pedir un cambio en la política económica es lógico a partir de los resultados que se están viendo en la economía” y enumeró “el umento del índice de desocupación, ausencia de crédito, tasas que perjudican al consumo y a las pequeñas y medianas empresas, parálisis en obras públicas y dificultades con la inflación que se proyectó de una manera y termina no descontrolada, pero mucho más de lo que se esperaba”.

“Comparto el reclamo pero no me parece es que sea productivo para el país en esta circunstancia porque el chico que va a clases pierde el día, un comercio que no puede facturar va a tener más inconvenientes y a aquellos trabajadores que se les descuente el día o su productividad también van a tener perjuicios”, destacó y aseveró que “protestar por estos resultados de la política económica está bien, es lógico y es razonable, lo que no comparto es el paro porque creo que el gobierno no va a cambiar su política económica porque la CGT o los sindicatos le hagan un paro”.

Finalmente dijo que “creo que lo que está faltando es la convocatoria al diálogo económico; el gobierno de Macri debe hacer como con los gobernadores y convocar a todo el movimiento obrero dejando de lado las diferencias”. (ANB)