Usurpación en El Foyel: “son todas maniobras dilatorias de una situación que no resiste para más”

La Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, se refirió a la usurpación de tierras privadas pertenecientes a una familia de El Foyel y criticó el accionar del abogado defensor de los usurpadores que se referencian en el Lof Gallardo Calfu.

La funcionaria señaló que durante la mañana de este lunes se estaba a la espera de la resolución de la audiencia que se había fijado con el objetivo de determinar la cuestión de fondo “y nos anoticiamos que el abogado que representa a las partes que están actualmente en la toma presentó la recusación de los dos fiscales que intervienen en la causa, la cual le fue rechazada “. Luego de ello, el abogado presentó el recurso por el Juez de Garantías que interviene en este momento el cual también fue rechazado.

Sobre esta situación, Minor señaló que se trata de maniobras dilatorias por parte del abogado defensor. “El Ministerio Público la verdad que ha actuado muy bien y está solicitando que la audiencia se lleve adelante”, señaló y agregó respecto al defensor que “me parece que son todas maniobras que a las claras son dilatorias de una situación que no resiste para más”.

En declaraciones a Radio Seis Bariloche, la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia manifestó que no se debe permitir que se sigan generando este tipo de situaciones con maniobras que no tienen otro objetivo que dilatar la cuestión de fondo. “Los propietarios tienen el título del inmueble, me parece que no podemos permitir que sigan sucediendo estas cosas. De todas maneras estaremos a la espera de lo que se resuelva en el Poder Judicial”.

Minor resaltó el trabajo del Ministerio Público al actuar de manera muy expeditiva “pero como obviamente actuamos en el marco del derecho estamos sometidos a este tipo de situaciones y a este tipo de chicanas jurídicas que se presentan y que hay abogados que se prestan a eso”.

“Hace tres días que tenemos un operativo montado con personal afectado a esto para dar cumplimiento a la resolución judicial que se disponga dentro del marco de las garantías y derechos constitucionales vigentes. Estaremos a la espera de lo que se resuelva en la próximas horas”, concluyó la funcionaria.