Todo lo que hay que saber para disfrutar el Parque Nacional Nahuel Huapi este finde largo

Con la llegada del fin de semana largo donde visitantes y residentes podrán disfrutar del Parque Nacional Nahuel Huapi, para no generar impactos negativos en el ambiente y realizar actividades de forma segura para las personas, es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos.

•Antes de salir a la montaña o hacer senderos complejos es obligatorio hacer el registro de trekking único en www.nahuelhuapi.gov.ar

•Está prohibido hacer fuego en todo el Parque Nacional, salvo en los campings o áreas agrestes habilitadas donde la cartelería indique el uso autorizado de fuego. Fuera de esos espacios hay que llevar calentador. Evitar multas.

•Está prohibido ingresar con mascotas y el uso de drones en toda el área protegida. Evitar multas.

•Siempre regresar con los residuos.

• La navegación con motor sólo está permitida para motores 4T. Evitar multas.

•Tener en cuenta la capacidad física, equipos adecuados y el conocimiento suficiente antes de realizar alguna salida de montaña, hacer actividades acuáticas (kayaks, etc) o alguna otra acción que implique riesgos.

•Estar atentos a las alertas meteorológicas y posibles cierres de senderos y áreas.

•Es obligatorio usar chaleco salvavidas y/o dispositivo de ayuda a la flotación a bordo de embarcaciones (disposición DI-2020-132-APN-SCBA#PNA)

•La navegación a motor en lagos debe realizarse siempre fuera de las zonas de prioridad para Nadadores de Aguas Abiertas.

En el marco del proceso de reapertura de los Parques Nacionales anunciado por el Ministro Cabandié donde las áreas protegidas están abiertas al público sin cupo, y con las excursiones terrestres y lacustres con el 100% de aforo, se recuerda continuar con el cumplimiento de las medidas de prevención por COVID 19.

DERECHOS DE ACCESO POR PERSONA AL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI Y LOS ARRAYANES

•Tarifa General: $1.300

•Residentes Nacionales: $230

•Niños de 6 a 16 años: $120

•Estudiantes Universitarios y terciarios: $110

•Residentes Provinciales: $100

•Residentes Locales: No abona ingreso

•Jubilados y pensionados: No abona ingreso

•Menores de 6 años: No abonan ingreso

•Visita educativa: No abona ingreso

•Persona con discapacidad: No abona ingreso

•Acompañante de personas con discapacidad: No abona ingreso

CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE INGRESO Y EGRESO EN LOS CAMINOS.

CHALLHUACO

Camino: transitable para vehículos altos o 4×4 por zonas con barro y pozos.

Horarios del camino: apertura de tranquera 9Hs. Cierre de tranquera 19 Hs. Importante regresar antes del cierre de la tranquera.

CASCADA LOS ALERCES

Camino: transitable con precaución.

Horarios del camino: ingreso mano única de 14hs. a 17hs. y doble mano entre las 18Hs. a 10 Hs.

TRONADOR

Camino: transitable con precaución.

Horarios del camino: ingreso de 10:30 a 14 hs./Egreso de 16 a 18 hs./ Doble mano de 19:30 a 9 hs. Desde los Rápidos a Pampa Linda 50 Kilómetros de ripio. Está prohibido bajar a al Lago de Ventisquero Negro, salirse de las sendas y áreas habilitadas. Evitar multas

LAGO STEFFEN Y EL MANSO

Camino a Steffen: transitable con precaución.

Horarios del camino a Steffen: ingreso 10 a 14Hs y egreso 15 a 20.

Camino a El Manso: habilitado

ÑIRIHUAU

Camino: Transitable para todo tipo de vehículo. Se recomienda transitar a baja velocidad ya que es habitual la circulación de ciclistas. No se permite el acampe y está prohibido hacer fuego.