Tercera Feria de Plantas de Primavera en Cre Arte

El taller de jardinería de Cre Arte, presenta la tercera edición de la feria de plantas, donde habrá un sinfín de especies para comprar. Será hoy viernes de 16 a 19hs en el edificio de la institución, ubicado en Quaglia 540.

El centro educativo y cultural para personas con discapacidad, Crea-Arte, cuenta entre los diversos cursos que ofrece, con un taller de Jardinería a cargo de Santiago Segovia. Allí, más de 60 personas aprenden y trabajan en un jardín externo y una huerta interna.

Algunas de las especies que se podrán encontrar: lechugas y tomates muchos y repollo, hay cosmos, rayito de sol, centaureas, conejitos, menta, puerro, alelí, alisos, no me olvides, cosmos, rocalla, tapiz mágico, caléndula, ortiga, lavandas, tomillo, oregano, acelga, perejil, etc.

Los valores irán desde $30 y variarán dependiendo el tamaño y tipo de planta.

Lo recaudado con la feria será destinado al taller, uno de los primeros espacios de aprendizaje que tiene Cre-Arte. Con el dinero, se realizará la compra de materiales (macetas, semillas, etc.) y también se destinará a un grupo de chicos que son alumnos del taller, y que también están comprometidos al cuidado del vivero y huertas.