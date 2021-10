“Te Sumo”, el programa que funcionará como un puente de empleo entre jóvenes y pymes

La iniciativa del Gobierno Nacional será implementada localmente por nuestra Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, a través de su Dirección de Trabajo. Está destinada a jóvenes de 18 a 24 años con secundario completo, y micro, pequeñas y medianas empresas que obtienen beneficios a cambio de la contratación o entrenamientos laborales.

“Cuando ustedes apuesten por los jóvenes, les estarán brindando una experiencia clave que es lo que no tienen, les están dando una oportunidad”, expresó hoy nuestro intendente Gustavo Gennuso a los referentes de empresas y pymes locales que participaron del lanzamiento local del programa “Te Sumo”, impulsado por Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y gestionado a través de la Agencia Territorial Bariloche del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en conjunto con la Dirección de Trabajo municipal.

El intendente encabezó este jueves por la mañana la presentación de este programa (al cual firmó la adhesión de Bariloche en septiembre pasado), que tiene como objetivo promover beneficios a pequeñas y medianas empresas para la contratación de jóvenes de 18 a 24 años de edad que se encuentren en situación de desempleo y cuenten con los estudios secundarios completos, para potenciar en forma conjunta la creación de nuevas fuentes de producción y nuevos puestos de trabajo.

Gustavo estuvo acompañado por la secretaria de Producción, Innovación y Empleo del Municipio Eugenia Ordoñez, la coordinadora del Área de Intermediación Laboral de la Dirección de Trabajo, María Laura Taborda, y el referente técnico del equipo Gonzalo Jaquis.

“Queremos agradecer al Estado Nacional que nos haya incorporado a este programa -sostuvo el intendente-. Si ustedes pudieran ver todas las mañanas cuando llego al Municipio, se encontrarían a un montón de jóvenes que me están esperando para contarme siempre la misma historia: jóvenes con estudios secundarios o terciarios pero que no consiguen ingresar al mercado laboral. No tienen experiencia y quedan trabados en una lógica que no les permite entrar aunque quieran. Y la verdad es que yo veo en los jóvenes muchas ganas de trabajar, de ponerse al servicio de un empleo para tener un sueldo digno, para llevar dinero a su casa, para tener una vida digna”.

Por eso, Gennusocelebró que el programa “Te Sumo” esté específicamente destinado a esa franja etaria: “En Bariloche la recuperación es bastante rápida en términos de generación de puestos de trabajo y reactivación, pero hay mucho por hacer. Esta iniciativa, en colaboración con el gobierno nacional, apunta a un conjunto de actores que son los que más sufren la desocupación. Esta propuesta contempla beneficios respecto a los costos laborales para las pymes y genera un terreno de oportunidades magnífico para los jóvenes”.

Eugenia Ordoñez, por su parte, destacó en el mismo sentido que “queremos llegar a los sectores que hasta ahora no tenían programas específicos”, y contó que varias de las empresas presentes hoy en el lanzamiento del programa “ya están trabajando con nosotros”. “Lo que buscamos es seguir impactando en el empleo, que en definitiva es nuestro objetivo”, resumió.

“La Dirección de Trabajo del Municipio de Bariloche es hasta ahora la única en la región que está aplicando este programa”, remarcó a su turno María Laura Taborda, y subrayó la importancia de generar entrenamientos laborales y pasantías previos a las contrataciones: “Es una posibilidad muy valiosa para los jóvenes la de tener una primera experiencia laboral acompañados y contenidos, en un marco legal y con una contraprestación”. Además, señaló las ventajas que esto representa para las empresas: “Sabemos lo que es para ellos reclutar, entrevistar, seleccionar, y por eso colaboramos mucho en ese aspecto también”.

Los detalles técnicos del programa

“Te Sumo” está destinado, por un lado, a las trabajadoras y los trabajadores de 18 a 24 años de edad inclusive, que se encuentren en situación de desempleo y cuenten con los estudios secundarios completos, y por otro a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Certificado MiPyme del Ministerio de Desarrollo Productivo al día (esto puede consultarse online en https://pyme.produccion.gob.ar/condicionpyme/).

La iniciativa contempla así diversos beneficios para las empresas que se sumen:

Además de poder contratar a estos participantes y obtener una ayuda en el sueldo neto con el Programa de Inserción Laboral (PIL), en paralelo la empresa recibirá un Aporte No Reembolsable (ANR) por cada contratación de entre $10.000 y $13.000.

También tendrá una reducción en las contribuciones patronales de cada uno de estos nuevos empleados.

Asimismo también puede realizar Entrenamientos Para el Trabajo (EPT) con los jóvenes de este programa, para poder capacitarlos y conocerlos previo a la contratación.

Los requisitos para sumarse son los siguientes: