Soria y Odarda lanzaron su campaña a la gobernación

El Frente Para la Victoria de Río Negro lanzó hoy en Roca su campaña para la gobernación con la presentación oficial de la fórmula encabezada por el intendente de General Roca, Martín Soria y la senadora nacional, Magdalena Odarda.

En el acto estuvieron presentes todos los integrantes de la lista de candidatos a legisladores por representación poblacional y circuitales. También participaron las diputadas nacionales María Emilia Soria y Silvia Horne, intendentes, legisladores y concejales de toda la provincia, dirigentes sindicales y referentes de los 28 partidos y agrupaciones que conforman el Frente político.

En su discurso, la candidata a vicegobernadora destacó el rol de la mujer en el escenario político de la provincia y se comprometió a llevar adelante una ferrea defensa de género. Además, destacó que la propuesta del FpV es la única que “no será cómplice del modelo de ajuste, endeudamiento y tarifazos del gobierno de Macri”.

A su turno, Soria agradeció a todos los espacios políticos que confluyeron en la unidad necesaria para hacer frente al modelo “que nos condena a la desigualdad, al desempleo, a la exclusión y al hambre”. “Aquí estamos hoy los que siempre estuvimos enfrente del gobierno de Macri y de todos sus socios: Wisky, Wereltineck, Matzen, Pichetto. Hay que decirlo, son todos lo mismo”.

“Nosotros somos rionegrinos, patagónicos, somos los que generamos la energía y el petróleo que mueve a la Argentina. Somos el cerro Catedral, los ríos, los valles irrigados, el puerto, las mejores playas de Argentina. La provincia que lo tiene todo y sin embargo no tememos nada, no tenemos salud, educación, seguridad y justicia. lo que no tenemos es un conductor, un gobernador que tenga lo que hay que tener, coraje y pasión para defender nuestra provincia!”.

“A algunos les molesta que seamos frontales, directos y sinceros. Por eso ahora resulta que nosotros somos los malos, los que entregan créditos millonarios con Río Negro fiduciaria a sus amigos insolventes para fundir un poco mas la provincia ahora son los buenos? Los que hundieron la provincia en el endeudamiento más grande de toda su historia sin pegar un solo ladrillo ahora son los buenos?”.

“Los que regalan por 2 monedas nuestra tierra, nuestros recursos, los que ni siquiera se animan a cobrarles impuestos a una reina ahora dicen que ellos son los buenos? Los que aplauden los tarifazos, el ajuste y las medidas de Macri resulta que ahora son los buenos? Los que quieren violar la constitución y las leyes para hacerle trampa a los rionegrinos ahora resulta que son los buenos? Se creen que nadie se cuenta que para lo único que ellos son buenos… es para mentirle a los rionegrinos!”

“Somos la generación que de una vez por todas va a poner río negro en acción. Pero estar en acción no es un simple slogan, estar en acción es un modelo de gestión que prioriza el hacer y representa también una forma de hacer las cosas, que es bien. Algo que suena tan sencillo pero que a veces es tan difícil de encontrar en la práctica. Cuando decimos que, así como lo hicimos en roca, vamos a poner a Río Negro en acción estamos hablando de administrar bien, de llevar adelante un gobierno eficiente, que brinde respuestas concretas a las necesidades de los rionegrinos”.

“Porque aunque no lo quieran escuchar esta provincia está fundida y sobre-endeudada, es el resultado de la inoperancia de un gobernador que decidió asociarse con Macri y entregar los recursos y derechos de los rionegrinos. Eso es lo que se va a terminar, el entreguismo y la desidia. El despilfarro y el descontrol, sabemos que no hay soluciones mágicas pero tenemos la fuerza, la voluntad y la convicción necesarias para, de una vez por todas, empezar a poner a río negro en acción!”. Cerró Soria su discurso con una ferviente ovación del público presente.