Servicios afectados por el Paro Nacional

El martes 25 de septiembre, las centrales sindicales realizan un paro general de actividades. No habrá transporte urbano ni de larga distancia, se cancelarán vuelos, no habrá clases y cerrarán los bancos y organismos públicos.

El paro nacional convocado por la CGT y la CTA contra las medidas de ajuste del gobierno nacional y el aumento del desempleo suma adhesiones de numerosos gremios, por lo cual varios servicios se verán afectados.

No habrá clases por el paro de docentes y porteros; las guardias en el hospital serán mínimas; cerrarán los organismos públicos y bancos y no habrá transporte público ni vuelos.

Transporte público: La Unión Tranviarios Automotor seccional Bariloche informó que por decisión del Consejo Directivo Nacional se adhiere al paro nacional convocado por la CGT desde las 00 hs hasta las 24 hs del martes 25 de septiembre. Tampoco habrá transporte de media y larga distancia.

Docentes y estatales: No habrá clases por la adhesión de docentes y porteros. Habrá guardias reducidas en el hospital. No habrá atención en los organismos públicos.

Empleados judiciales: El Sindicato de Trabajadores Judiciales anunció que el martes 25 no concurrirán a los lugares de trabajo, por lo cual no habrá atención en Tribunales.

Bancos: Los empleados de los bancos afiliados al gremio La Bancaria adelantaron su adhesión a la medida de fuerza, por lo cual el martes no habrá atención al público.

Municipales: Por la adhesión del Soyem, no habrá atención en las dependencias municipales. En el centro de la ciudad no habrá recolección de residuos los días lunes 24 y martes 25 de septiembre. En el resto de los barrios, no habrá recolección de residuos solamente el día martes 25.

Aduanas: El Sindicato único del Personal Aduanero (Supara) adhiere al paro dispuesto por la CGT, por lo cual se verá afectada la atención en los pasos fronterizos.

Aeronáuticos: La Asociación del Personal Aeronáutico resolvió adherir a la medida de fuerza con un cese total de actividades por 24 horas a partir de las 00:00 del martes 25, sin concurrencia a los lugares de trabajo. (Bariloche 2000)