Ricardo Rimoldi: “estamos en una economía de guerra, la pregunta es ¿hasta cuándo?”

El empresario local Ricardo Rimoldi describió un crudo panorama del turismo de Bariloche, pidió el fin de la incertidumbre y reclamó políticas de fondo que apuntalen la reactivación del sector.

Describió el drama de la destrucción de la cadena de pagos de la industria y sostuvo que “esto ya es insoportable, llevan adelante a Bariloche totalmente cerrado por siete meses”.

“Hay empresas cerradas, facturación paralizada, sin saber cuándo las puertas se van a abrir, ¿qué decisiones podemos tomar? Tengo que tomar decisiones día a día, en una posición de crisis, Bajamos todos los gastos posibles, nos generamos deudas, con la CEB, los bancos, los impuestos, y tratamos de ir día a día. Estamos en una economía de guerra. La pregunta del millón es: ¿hasta cuándo?”, expresó Rimoldi.

En diálogo con el periodista Daniel Pardo, de El Cordillerano Radfio (FM 93.7), el titular del Grupo Alliance dijo que para el turismo estudiantil tenían una expectativa de apertura para septiembre pero llegó octubre sin novedades.

“Ahora dicen que se reactivará en diciembre, que fue lo que dijo el ministro de Turismo (Matías Lammens). Empezamos a pensar en diciembre y dicen ‘a lo mejor tenemos que pensar en que no se da este año, que la temporada se perdió’. La incertidumbre avasalla. Si uno supiera que a partir de tal fecha comenzamos a operar, uno empieza a programar y a definir claramente protocolos de prevención, y empieza a generar un programa para que el estudiante pueda venir”, agregó.

Expresó descreimiento frente a estimaciones oficiales y afirmó: “nos llevaron 7 meses para adelante con un Bariloche totalmente cerrado. Esto ya es insoportable. Las empresas con reservas propias, con préstamos, ayuda de los ATP, hemos mantenido razonablemente la estructura. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir? ¿Cuánto más el emprendedor o el empresario puede sostener el lugar cerrado sin ningún tipo de actividad? Ya no queremos el ATP, no queremos el IFE, queremos trabajar”.

“No hay certezas y lamentablemente se dice una cosa y se hace otra. Te dicen que una vez que llegas a Bariloche tenés que hacer cuarentena de 14 días y luego se informa que vienen argentinos y extranjeros a hacer obras en Bariloche, y no se sabe nada de las condiciones, gente sin control, eso muestra que la normativa no se cumple”, señaló.

Punteo de las principales definiciones de Rimoldi:

Qué hay que hacer

Las políticas públicas hasta ahora están estáticas. Los primeros meses todos aplaudimos las decisiones cuarentena quedarnos en casa pensando era tema de 30 o 40 días después 60 después 90 y seguimos con las mismas políticas, sin darnos cuenta lo que pasa atrás nuestro, que es un desastre socioeconómico tremendo. El golpe económico que estamos teniendo afecta directamente a la sociedad, no solo de Bariloche sino del país en su conjunto.

El turismo en la economía local

Un empresario muy reconocido, Matías Carzalo (Mamuschka), dijo que el 60% de la actividad económica de Bariloche es el turismo. En lo formal el PBI de la ciudad es el 43%. Si alguien dudaba hoy que las cervecerías y chocolaterías dependían del turismo, hoy no se puede dudar. Si el 60% de la economía de una ciudad depende de una actividad que está cerrada por ley, las fronteras entre provincias, con cielos cerrados, realmente golpea muchísimo las fibras de la sociedad barilochense. Hay gente pensando en unir la temporada 2020 con la 2021, y hay operadores apuntando a 2022. La 2021 ya fue vendida y también estamos sin saber qué va a pasar.

“Ellos siempre vienen”

En 32 años de actividad con el turismo estudiantil siempre promocionamos que “ellos siempre vienen”. Vinieron con la Gripe A, con el hantavirus, con el volcán, y no le permiten venir ahora. Yo entiendo que tenemos que tener protocolos muy estrictos frente a la posibilidad de contagio, pero también debe entenderse que el 95% de los contagiados están en su casa, están pasando ese contagio asintomáticos o con una temperatura mínima, y solo el 5% es la gente que se siente muy mal. De ese 5% que por ahí termina internado solo el 2,5% termina en terapia intensiva, y de esa parte son los fallecimientos.

Vuelos

Hay que ver el panorama desde una óptica diferente en cuanto a abrir los cielos y los pasos interprovinciales, para que aparezcan los aviones. No digo que no tengamos que tener un barbijo, cuidarnos, sanitizar, aplicar protocolos de prevención, pero estoy convencido de que no podemos seguir guardados en nuestras casas.

Pandemia

¿Por qué aumentan los contagios? Porque los jóvenes se han dado cuenta de que no les pasa nada, en general. Y no le dan importancia a cuidarse, a la separación social, al distanciamiento, por más que las normativas existan, esto es como el dólar oficial y el dólar blue, siempre la gente busca la forma de comprarlo. Acá la gente no le está dando importancia a las resoluciones de los gobiernos, se junta, se contagia, algunos terminan en el hospital y otros fallecidos. Yo digo: concienticemos a la gente en riesgo, que si nos contagiamos podemos morir.

Prueba piloto de apertura

Traer a Bariloche 500 pasajeros es como una gota de agua en el desierto, tenemos 28.000 camas, traer 500 pasajeros es nada. Hagamos la prueba, fantástico, pero no estamos haciendo nada. ¿Queremos probar Bariloche? Traigamos 5.000 pasajeros, que sería la quinta parte de las camas disponibles. Ahí sí podemos empezar a distribuir turistas en los restaurantes, hay movimiento, y podremos evaluar los protocolos en términos reales y no en teoría.

Devolución de reservas

La devolución de reservas puede generar un daño catastrófico. Las empresas, de lo que cobraron pagaron comisiones, costos fijos, estructura, y anticiparon servicios a los proveedores, que somos nosotros. ¿Estamos en condiciones de devolver ese dinero? Yo te digo que no. Con ese dinero estamos bancando las empresas hoy. ¿Podemos dar el servicio? Sí, por supuesto que sí. Y si no devolvemos el dinero, ¿cómo hace el operador para devolvérselo al pasajero? Todas las empresas estamos en condiciones de prestar servicios, pero difícilmente estemos en condiciones de devolver ese dinero a los operadores para que a su vez lo haga con el pasajero.

Créditos y devolución

La única manera es que el Estado salga a dar créditos muy blandos o que la normativa permita devolverlo en 12 o 24 meses. Ahí empezamos con otra discusión muy seria, que es: yo pagué tantos pesos hace un año y los quiero actualizados. Todos vamos a pretender devolver ese dinero en forma nominal. Es lo que cobré y pienso devolver. Realmente el daño en las empresas va a ser tremendo y el efecto dominó hace que ese daño repercuta directamente sobre el prestador de servicios. Habrá que evaluar seriamente este tema y a la hora de reanudar el servicio ver cuántos pasajeros deciden viajar y cuántos quieren devolución.

Pensar diferente

¿Por qué en vez de tantos subsidios no hacemos un hospital más grande? ¿Por qué no generamos un hospital en el predio de los militares? ¿Por qué no sumamos 50 camas más de terapia intensiva para cumplir eventuales necesidades del turismo? Tenemos que pensar de otra manera, no podemos seguir así, guardaditos en casa. Nos estamos acostumbrarnos a estar en casa, a trabajar menos o no trabajar. Si ya tenemos poca cultura del trabajo con las últimas generaciones, esto tira más abajo la cultura del trabajo.

ATP y temporarios

El ATP cubre el 50% de la remuneración neta del trabajador, con un sueldo mínimo, vital y móvil de más de 16.000 pesos. Y un máximo de dos sueldos mínimos, que son $ 33.700. Eso para el personal permanente, trabajando o suspendido, que está cobrando el 75% de la remuneración. De ese 75% es el 50% del ATP. El gran problema lo tenemos con el personal de temporada (luego de estas declaraciones de Rimoldi el Gobierno nacional accedió a extender el ATP a los temporarios), que debería trabajar desde el 1 de julio y en el turismo estudiantil hasta el 15 de enero, porque está cobrando remuneraciones miserables. Y nosotros tampoco podemos pagarle las diferencias. El temporario no es solo hotelería y gastronomía, es de todos los sectores. Salvando a los empleados públicos, que perciben la remuneración total, la gente del espacio privado llegó al límite, más que los demás. (Económicas Bariloche)