Realizaron la primera extracción de plasma en el hospital zonal

Personal de salud del hospital zonal de Bariloche realizó ayer la primera extracción de plasma de un paciente curado de COVID-19. El procedimiento duró poco más de una hora y media y se extrajeron 400 mililitros de Plasma.

Se trata de un paciente de 65 años, profesional médico, recuperado de COVID-19 que luego de realizarse los estudios predeterminados para estos casos se presentó voluntariamente a donar Plasma.

El proceso se llevó a cabo cumpliendo con todos los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud provincial y permitió extraer 400 mililitros de Plasma.

El donante, trabajó en el hospital “Ramón Carrillo” hasta el mes de marzo cuando se jubiló luego de desempeñarse por 25 años como pediatra en la institución.

“Cuando me enteré de la convocatoria no lo dudé y me anoté, me pareció una buena oportunidad para poder ayudar a quien está enfermo como yo lo estuve”, explicó el donante, quien se contagió de coronavirus, a principios de abril.

El profesional se enfermó y se curó luego de 20 días. “Mi caso fue leve, no tuve fiebre ni muchos síntomas”, recordó y agregó que “cuando me realice los estudios para ver si podía ser donante pensé en que ya no podía tener anticuerpos, pero arrojaron buenos resultados”.

Con respecto al proceso de extracción destacó el trabajo del personal de salud y expresó: “no sé si es porque está es como mi casa o qué, pero me sentí muy cómodo, se trabaja muy bien y con todos los cuidados”.

Por último, valoró el gesto voluntario de los que se acercan a donar Plasma y remarcó que “se trata de ser solidarios y tener empatía con el otro”.

Cabe señalar que las personas recuperadas de COVID-19 poseen anticuerpos en el plasma de su sangre que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. A través de la donación, los pacientes curados podrán sumar un gran aporte que permitirá evaluar los beneficios de este tratamiento.

¿Cómo fue el proceso?

La doctora Julieta Pasquali, del servicio de Hematología del Hospital Zonal, explicó el procedimiento por el cual se extrajeron los primeros 400 mililitros de plasma a un paciente recuperado de COVID-19 en la localidad.

“Para obtener el plasma el paciente es conectado a una bolsa cuádruple, específica para donación de plasma. Se le extrae sangre que luego se centrifuga y se separan los glóbulos rojos del Plasma”.

“Estos glóbulos se le reinfunden al paciente y el plasma es llevado a un freezer para su futura utilización. Proceso que se repite una vez más”.

“Mientras se desarrolla la centrifugación y la separación del plasma de los glóbulos, el paciente queda conectado a un suero para ir hidratándose. Finalmente, se reinfunden todos los glóbulos rojos al paciente más solución fisiológica”.

Pasquali, aseguró que “el primer donante, se atendió perfectamente no tuvo reacción adversa y se retiró conforme con la sensación de haber ayudado. Estaba con muchas expectativas de poder donar y se fue muy satisfecho”.

Desde el hospital “Ramón Carrillo” se recuerda que si te recuperaste de COVID-19, podés ayudar a otros pacientes a recuperarse. Para mayor información enviá un e-mail al servicio de Hemoterapia: donemosplasma@hotmail.com