Pueblo de montaña sin montañas: los textuales del reclamo

Martín Enevoldsen, presidente Club Andino Bariloche.

“Pedimos expresamente a Parques Nacionales que por favor habilite las sendas, picadas y refugios del Parque Nacional Nahuel Huapi. Estas habilitaciones ya son concretas en otros parques como el Lanín, donde están habilitadas las sendas y picadas y hasta los pernoctes en los campamentos, nosotros de alguna manera necesitamos volver a la actividad de montaña”.

“Durante estos siete u ocho meses hemos sido muy respetuosos de todas las normas y también trabajamos en los protocolos necesarios. Se trabajó en los protocolos de refugios, en manipulación de alimentos, aforos y cómo comportarse sanitariamente en relación con los baños. Fueron aprobados por el COE a nivel municipal y el Ministerio de Salud Provincial. Esto sucedió hace varias semanas. Vemos un delay respecto a la habilitación de Parques”.

“Mucha gente que camina irregularmente en la montaña y por eso necesitamos que vuelva a la normalidad. Los refugieros y guías somos los que supervisamos la actividad de montaña y una vez que esté otra vez habilitada seguramente vamos a tener los registros de trekking que son tan necesarios para todos”.

Fernando Márquez, jefe Comisión de Refugios de Montaña del CAB

“Durante estos 8 meses se mantuvieron los refugios con una guardia y cuidando el espacio, indicando a la gente que no podía subir ni dormir en los refugios. El fin de semana nos tocó buen clima y vimos mucha gente dentro del área donde Parques tiene control, otro grupo de gente que no es de ese segmento, va a la montaña, los recibimos nosotros y hoy están saliendo a escondidas. El club ha sido históricamente socio de Parques en lo que es control y mantenimiento de la picada, la seguridad con la Comisión de Auxilio y la recepción de la gente en los refugios y campings habilitados, justamente hoy después de 8 meses, de cumplir con protocolos y presentaciones no tengamos los refugios para dormir es un problema, porque hay gente que acampa y hace fuego en cualquier lugar. Lo que se vio en los lagos también pasó en la zona de montaña y eso lo vemos nosotros”.

“Es una incongruencia que una familia no pueda poner una carpa en un camping habilitado, el mismo grupo familiar que convive todos los días. Esto genera situaciones de confrontación con la gente. Como siempre el club se hará cargo y responsable de la parte que nos toca, cumplir los protocolos y aforos, se evitó el tema de la preparación de comida en los refugios, hemos trabajado en todo y estamos preparados para cumplirlo y llevarlo adelante. Los concesionarios de campings y refugios hicieron la capacitación de Parques para todo lo que es hotelería y gastronomía”.

“El 8 de diciembre se abre la temporada y mínimamente necesitamos un tiempo para poner en práctica estos protocolos”. Así como está habilitado el Parque Lanín se pide lo mismo para el Nahuel Huapi”.

Lucas Jacobson, secretario de la AAGM

“Se trata de un pedido conjunto entre el CAB y la AAGM. El pedido es que nos dejen trabajar, desde el cierre total del Parque hemos estado imposibilitados de trabajar, al no tener senderos y circuitos habilitados. Hace más de tres meses se presentaron los protocolos que fueron aprobados por Parques. A lo largo de la historia hemos trabajado en conjunto con el Parque Nacional pero en este momento nos sentimos un poco discriminados porque hay otros parques que permiten la actividad. Ante la inminente apertura del turismo necesitamos un tiempo para recorrer los senderos y ver el estado de la montaña en general. No queremos usar al turismo como prueba piloto. Se presentó una carta junto con el club, pero aún no se recibió respuesta. El Parque a lo largo del año sigue cerrando circuitos o senderos ante vientos o nieve, algo que en otros parques es una recomendación acá es un cierre. Llevamos gente a la montaña y nos vemos imposibilitados, aunque se permitieron otras actividades no esenciales”.

Claudio Fidani, Refugio San Martín, Laguna Jakob

“Esta gestión del PNNH no ha sido sincera diciendo que trabajaba junto con nosotros. El cierre de senderos en parques por viento o nieve forma parte de una gestión deficitaria. Mucha gente que llega a la puerta y estamos obligados a decirles que se vuelvan. Hace mal a la seguridad y a nuestro entorno. Estamos en la ladera de la montaña y necesitamos que la gestión del Parque sea acorde con las necesidades de este pueblo de montaña.

Mariano Sebesta, Refugio Agostino Rocca, Paso de las Nubes.

“Las personas están llegando masivamente. “Es imperioso que Parques venga a hacerse cargo de esa sitaución, si no hay habilitación tienen que hacerse cargo de la situación”. Enfatizó que “la nieve se derritió y la gente llega” e insistió en que es necesario enfrentar la situación en forma correcta y “necesitamos hacerlo porque se está dando de hecho”.

“Al estar habilitadas de día algunas sendas hay refugios que tienen que asistir sanitarimente a la gente aunque estén cerrados. En Tronador entraron 1.500 coches y no hay baños públicos. El CAB tiene la infraestructura para esto. No es lógico ni seguro ir a un refugio y volver en el día”. (Económicas Bariloche)