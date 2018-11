Promociones de Turisur para no dejar pasar

La empresa Turisur presenta grandes beneficios en excursiones lacustres.

Promo grupo familiar

Comprando 4 pasajes o mas, para el mismo grupo familiar, en un mismo ticket, obtené el 15% de descuento en las excursiones lacustres de Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, y Puerto Blest y Cascada de los Cantaros. Todos los pasajes deberán ser abonados en el mismo momento, y los 4 deberán tener un valor, el pasajero infante (bebe) no suma ya que no abona tarifa.

Promoción valida hasta el 31/03/19. No acumulable con otras promociones.

Combo 2 excursiones lacustres

Compra 2 excursiones lacustres pagando menos. Comprando el combo ISLA VICTORIA + PUERTO BLEST obtenes el 20% de descuento sobre el total.

Promoción valida hasta el 31/03/2019. No acumulable con otras promociones.

Pack 1 terrestre + 1 lacustre 15% descuento

Comprando 1 excursión lacustre + 1 excursión terrestre en la misma compra, obtenè el 15% de descuento en ambas. Excursiones lacustres: Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, Puerto Blest y Cascada de los Cantaros + Lago Frías. Excursiones terrestres: Cerro Tronador, San Martín de los Andes por 7 lagos, Circuito chico, Cerro Catedral, El Bolsón y Lago Puelo, Villa La Angostura con Cerro Bayo, Circuito Grande.

Promoción válida hasta el 31/03/2019. No acumulable con otras promociones.

Pack 3 o más excursiones 20% descuento

Comprando 3 o más excursiones en la misma compra (al menos una de ellas lacustre) obtené el 20% de descuento. Excursiones lacustres: Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, Puerto Blest y Cascada de los Cantaros + Lago Frías. Excursiones terrestres: Cerro Tronador, San Martín de los Andes por 7 lagos, Circuito chico, Cerro Catedral, El Bolsón y Lago Puelo, Villa La Angostura con Cerro Bayo, Circuito Grande.

Promoción válida hasta el 31/03/2019. No acumulable con otras promociones.

Cuotas sin interés

Abona tus excursiones con tarjeta de crédito a través de la plataforma de pago “DECIDIR” y accede a los siguientes beneficios: 1 o 3 cuotas SIN INTERÉS todos los días. Promoción vigente hasta el 28/02/2019. TARJETAS VISA, AMEX, MASTER, NATIVA, DINERS. Si elegís como plataforma de pago “MERCADO PAGO” podrás acceder a estas promociones vigentes: https://www.mercadopago.com.ar/cuotas

Estas promociones pueden cambiar sin previo aviso.

Residentes 20% de descuento

¡Disfruta del 20% de descuento para residentes! Si sos residente de San Carlos de Bariloche o de la localidad de Dina Huapi, no te pierdas este beneficio para la excursión de Puerto Blest y Cascada de los Cántaros, vigente hasta el 31/03/19. Válido para compras en las oficinas comerciales de Mitre 150, Mitre 219 y Villegas 310, presentando DNI y fotocopia del mismo, de todos los pasajeros, sin excepción. No se podrá adquirir la promo en las embarcaciones ni vía web. No acumulable con otras promociones. Sujeto a disponibilidad.

Promoción valida hasta el 31/03/2019. No acumulable con otras promociones. Consulte por la promoción del 50% en ambas excursiones lacustres vigente en algunos meses del año.

Promo Regreso “Free” Cruce Andino

Los pasajeros argentinos y chilenos tienen el regreso incluido sin cargo, dentro de los 15 días posteriores a la ida.

Los interesados deberán presentar DNI y fotocopia del mismo, de todos los pasajeros, al momento de la compra en los locales comerciales de Mitre 150 y Mitre 219 de Turisur.

Para mas información ingresar a www.turisur.com.ar o llamar a los teléfonos 0294-4426109/110/112. (Económicas Bariloche)