Prevención para cuidar a los niños durante sus salidas recreativas

Con el objetivo de resguardar a los niños y niñas durante sus salidas recreativas en contexto del aislamiento social, el Ministerio de Salud de Río Negro recuerda las medidas de seguridad básicas para evitar la posible propagación del COVID-19.

Las niñas y niños rionegrinos podrán realizar actividades recreativas, acompañados por un adulto y atendiendo a las normativas de cada Municipio, que deberán establecer horarios, circuitos y pautas que permitan garantizar el distanciamiento social; y atendiendo a la terminación del documento del adulto para determinar los días de salida y evitar aglomeraciones.

Estas actividades deberán tener una duración máxima de 60 minutos y desarrollarse en un radio de 500 metros de su domicilio; y durante su desarrollo, los niños mayores a dos años deberán utilizar el tapabocas correspondiente y respetar el distanciamiento social de 2 metros con respecto a otros peatones.

En estas salidas no está permitido el acceso a espacios públicos comunes, como parques y plazas, como tampoco la utilización de sus espacios recreativos infantiles. Los niños podrán realizar caminatas, actividad física, como correr y andar en bicicleta, siempre y cuando se respete el radio de alcance permitido, la distancia social y no sean grupales.

Es importante implementarles a los niños que eviten tocarse la cara hasta tener las manos limpias y que al toser o estornudar, siempre usen el pliegue del codo. Además, es conveniente que no toquen ni se reposen en superficies comunes e higienizarse periódicamente con alcohol en gel.

Al volver y entrar a casa es importante entender que no se puede hacer una desinfección total, pero si disminuir el riesgo de contagio y propagación. Lo primero es lavarse las manos, lavar la ropa que se utilizó y en caso de haber salido con la mascota, limpiarle las patas al ingresar al domicilio.

Los adultos deberán dejar carteras, llaves y cualquier otro elemento que haya traído del exterior en la entrada y limpiar el celular, los anteojos u otros objetos con agua y jabón o alcohol

Si bien estas medidas favorecen al bienestar de niños y adultos durante el aislamiento obligatorio, es importante remarcar que la mejor manera de prevenir la propagación del Coronavirus es quedándose en casa.