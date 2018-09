Por la crisis y subas de naftas, las conversiones a GNC aumentan 84%

Se ubica en niveles similares de 2014, cuando también hubo devaluación y recesión. Sin embargo, en octubre habrá aumento del GNC, por la suba tarifaria.

La incipiente crisis económica también se manifiesta en las decisiones de la clase media de ajustar su consumo. Un síntoma pasa por que las conversiones de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) avanzaron en agosto 84% interanual hasta 15.810 unidades, según datos oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), por la cada vez mayor diferencia en los precios del GNC respecto a los combustibles líquidos luego de los últimos aumentos.

Se trata del mayor registro desde marzo de 2016, cuando hubo 15.977 conversiones. El primer aumento en el precio del gas, al mes siguiente, produjo una sucesiva declinación que empezó a remontarse hacia fines del año pasado. De todas formas, el dato parece ser alarmante: en el primer trimestre el ritmo de conversiones iba a un 30% interanual y se aceleró después de los incrementos en las naftas que aplicaron las petroleras para trasladar la suba del crudo y del tipo de cambio.

El precio del gas aumentará el 1° de octubre, de acuerdo a lo que autorice el Gobierno tras la realización esta semana de las audiencias públicas. De acuerdo al sendero planteado por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, el gas para GNC debería pasar a costar el próximo mes unos u$s 5,74 por millón de BTU, desde los actuales u$s 5,27 (+8,9% semestral). Sin embargo, la llegada de Javier Iguacel al ahora degradado ministerio implicó reformular esa previsión, en base a la abundancia de oferta, pero, sobre todo, por la imposibilidad política de socializar enteramente el costo de la nafta conversiones gnc recesión devaluación. González cree que, al igual que para los usuarios de la red de gas natural, los valores del GNC serán reformulados este mes, aunque todavía no tiene precisiones.

González postuló: “Nunca en estos años estuvimos mal, sino que hubo una baja en las conversiones a partir de 2016 por las subas de las tarifas. Pero siempre fue negocio el GNC. Ahora vuelve a ser un 30 o 33% del precio de las naftas y el año pasado estábamos entre un 45% y un 50%. Estábamos acostumbrados a otra cosa”. “Yo me sorprendo de que haya gente que hace largas filas por descuentos de 5% o 10% pero que no se cambien al GNC que es mucho más barato”, dijo.

Con todo, los niveles actuales siguen estando lejos de otros momentos de crisis. Por caso, en 2014, tras la devaluación de enero que llevó a una recesión e inflación cercana a 40% (según privados), hubo en septiembre 25.487 conversiones. El ascenso interanual ese mes fue de 78,6%. Después de la crisis de 2001, en octubre de 2002 hubo 29.468 conversiones.

Fuentes del sector evaluaron, en privado, que se están tomando todos los recaudos necesarios ante el aumento de la demanda de conversiones. Cuando eso sucedió, tiempo atrás, los controles se flexibilizaron y crecieron los casos de explosiones de tanques de GNC. Esos episodios, según González, “contribuyeron a la mala prensa que tiene el sector”.

En cuanto a los combustibles líquidos, en las petroleras calculan que el atraso respecto a los precios “normales” de mercado ronda el 20%, que quieren trasladar de acá hasta fin de año si no suceden nuevos shocks cambiarios. Por la volatilidad del tipo de cambio, la nafta se aleja cada vez más de su histórica convertibilidad “1 litro, 1 dólar”. Ahora, es de u$s 0,83, mientras a principios de este 2018 un litro de nafta costaba alrededor de u$s 1,25, como Chile y Brasil.